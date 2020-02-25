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البنك الالماني للتنمية يقرض تونس 5ر27 مليون اورو لاستكمال مشروع تعصير قنال مجردة الوطن القبلي

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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وات - وقّعت تونس والبنك الالماني للتنمية، الثلاثاء بتونس، اتفاق تمويل يرمي إلى تنفيذ مكونات المرحلة الثانية من مشروع تعصير قنال مجردة الوطن القبلي الذي يتنزل في اطار برنامج التصرف المندمج في الموارد المائية لتنمية المناطق الريفية في تونس.

وافاد البنك الالماني للتنمية، في بلاغ له، انه سيضع على ذمّة الحكومة التونسية، بمقتضى هذا الاتفاق، قرضا بقيمة 5ر27 مليون اورو (حوالي 4ر85 مليون دينار) لتنفيذ المشروع.
وسيعهد تنفيذ المشروع الى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من خلال تقديم التمويلات لتنفيذ مكونات تهمّ تفقّد كل المنشآت الواقعة على قنال مجرد الوطن القبلي وتعصير محطّة ضخ بجاوة ومضاعفة القناة وتهيئة القنال على مستوى برج السدرية.


ويرمي المشروع الى تعصير كل البنى التحتية والتجهيزات لقنال مجردة الوطن القبلي، وترشيد استغلالها، باعتباره محورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة المستدامة للحاجيات المتنامية من الماء الصالح للشراب والرّي.

وتستغل مياه قنال مجردة الوطن القبلي لريّ 19 الف هكتار (هك) من الحقول الفلاحية، كما يؤمن تزويد كل من تونس الكبرى والسّاحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب.

وستستكمل بهذا المشروع المرحلة الاولى الجاري تنفيذها، والتي تتنزل في اطار التعاون المالي بين تونس والمانيا، وفق المصدر ذاته.
ويعمل البنك الالماني للتنمية لحساب الحكومة الفدرالية الالمانية وهو يعمل على دعم الاصلاحات والبنى التحتية والانظمة المالية من اجل تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومحترمة للبيئة في البلدان السائرة في طريق النمو.
ويعتبر البنك الالماني للتنمية، احد الممولين الرئيسيين لتونس في اطار التعاون المالي وهو متواجد وممثل في تونس منذ ستينات القرن الماضي.

  
  
  

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