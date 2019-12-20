تونس استقطبت 9 ملايين و 30 الف سائح الى حدود 20 ديسمبر 2019 وسط عائدات فاقت 5 الاف مليون دينار

Vendredi 20 Decembre 2019



وات

* ارتفاع العائدات السياحية لتونس الى اكثر من 5 الاف مليون دينار

- استقطبت تونس، قرابة 9 ملايين و 30 ألف سائحا الى حدود 20 ديسمبر 2019 في وقت نمت فيه ايرادات القطاع لتتجاوز5350 مليون دينار، وفق بيانات قدمها، الجمعة، وزير السياحة روني الطرابلسي.وقال الطرابلسي، خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض نتائج عمل وزارته (2016-2019 ) " ان هذه الرقم سيبلغ 9 ملايين و550 الف سائح مع نهاية العام الجاري ليتماشى مع هدف استقطاب 9 ملايين سائح سنة 2019 ويشكل زيادة بنحو مليون سائح عن سنة 2018. وأضاف ان هذا التحسن " يعود بالأساس إلى تحسّن الوضع الأمني ومواصلة المجهودات التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع جميع المتدخلين والمعنيين بالقطاع السياحي من مهنيين وإعلاميين ومكونات المجتمع المدني".وبين الطرابلسي ان السوق الفرنسية ارتفعت بنسبة 14 بالمائة ليتجاوز عدد السواح الفرنسيين 850 ألف سائح وعودة السوق الإنكليزية التي تطوّرت بنسبة 70 بالمائة ليبلغ عدد السواح البريطانيين حوالي 201 ألف سائح.وسجلت السوق الايطالية ارتفاعا، كذلك، بنسبة 21،4 بالمائة في حين سجّلت السوق الروسية تطورا بنسبـة ناهزت 6 بالمائة وسجّلت توافد ما يزيد عن 632 ألف سائح إلى غاية 10 ديسمبر 2019.واستقبلت تونس ، وفق الطرابلسي ، حوالي 2,6 مليون سائح بنسبة تطوّر قدرها 8،3 بالمائة وهي سوق ذات بعد إستراتيجي بالنسبة للسياحة التونسية حيث أثبتت صلابتها تجاه الأزمات التي شهدها القطاع السياحي.واضاف الطرابلسي ان السوق الصينية تعد سوقا واعدة حيث تضاعف عدد الوافدين منها بـ 5 مرات ونصف منذ سنة 2010 ليتجاوز 28 ألف سائح إلى حدود 10 ديسمبر 2019 مقابل 5175 سائح خلال نفس الفترة من سنة 2010 .واكد الطرابلسي ان المداخيل السياحية لتونس بلغت إلى حدود 10 ديسمبر 2019، زهاء 5356,4 مليون دينار بارتفاع يقدّر 36،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 في طل توقعات ببولوغها 5700 مليون دينار.وارتفع عدد الليالي المقضاة بالوحدات الفندقية إلى غاية 30 نوفمبر 2019 بنسبة 11،3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 مسجّلة 28،8 مليون ليلة.وبين الطرابلسي ان الوزارة " ركزت ، ما بين 2016-2019 على إحداث أنماط جديدة للإيواء السياحي على غرار الإقامات الريفية والإستضافات العائلية والنزل ذات الطابع المميز وكذلك بعث مراكز التنشيط والمنتزهات السياحية " واضاف ان الوزارة واصلت تدخلاتها عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية عبر ضخ 12 مليون دينار لفائدة 44 بلدية سياحية وقد تم إدراج بلديات جرجيس الشمالية وتطاوين الجنوبية ورقادة صلب قائمة البلديات السياحية في ظل توقعات بتوسيع هذه القائمة.كما عملت الوزارة على إستقطاب علامات تجارية كبرى في مجال السياحة والفندقة على غرار "فور سيزن " بضاحية قمرت بإستثمارات قدرها 234 مليون دينار ومؤخرا "آناتنرا" بتوزر الذي بلغت كلفة إنجازه حوالي 150 مليون دينار.وأمنت الوزارة، من خلال التنسيق مع عدة اطراف، على امتداد سنوات 2017 و2018 و2019 زهاء 35 الف زيارة تفقد ومتابعة لكل المؤسسات السياحية الى جانب إحداث وكالة التكوين في مهن السياحة.ولفت الطرابلسي الى ان الوزارة ، اسندت ما بين سنتي 2017 و2019 نحو 414 شهادة إيداع تصريح باستثمار مكّنت من تحقيق ما قدره 941 مليون دينار من الإستثمارات السياحية وسط توقعات ببلوغ هذه الاستثمارات سنة 2019 زهاء 290 مليون دينار.وتوقع الوزير الإنطلاق خلال الأشهر الأولى من سنة 2020 في إنجاز المركب الســياحي "لاسيغال " بمنطقة قمرت بقيمة إستثمار تقدر مبدئيا بـ 750 مليون دينار وتوفير حوالي 1500 موطن شغل إضافي وذلك على إمتداد 3 سنوات.وبخصوص مشاركة تونس في التظاهرات العالمية، لفت الى انه تم خلال السنوات الثلاثة الفارطة المشاركة في 322 معرض وصالون سياحي بأبرز الأسواق السياحية و احداث آلية جديدة لدعم النقل الجوي لمتعهدي الرحلات بمختلف الأسواق السياحية وتطوير الخدمات الرقمية للتعريف بالسياحة التونسية.وتم سنة 2017 دعم 966 رحلة بـ 17 سوق سياحية اما في سنة 2018 فقد تم دعم النقل الجوي خلال الموسم الشتوي وذلك على 5 اسواق سياحية وشملت 119 رحلة جوية كان لها الاثر الإيجابي والمباشر على الرفع من نسق الحجوزات على الوجهة، وفق وزير السياحة.