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وزير الداخلية يشدد في يوم دراسي على أهميّة الرّفع من القدرات الاستعلاماتيّة والعملياتيّة لكافة الوحدات المعنيّة بمجابهة الإرهاب

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - شدّد وزيرالداخلية هشام الفراتي صباح اليوم الخميس في افتتاح أشغال يوم دراسي حول "التّجربة التّونسية في مجال مكافحة التّطرف والإرهاب" على أهميّة الرّفع من القدرات الاستعلاماتيّة والعملياتيّة لكافة الوحدات المعنيّة بمجابهة الإرهاب.

وأكّد الوزيرفي كلمة القاها بمناسبة هذا اليوم الدراسي، الذي تنظمّه المدرسة العليا لقوّات الأمن الدّاخلي بمقرالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة، على أهميّة النّجاحات المحقّقة في مجال مجابهة الارهاب والتطرف مذكّرا بضرورة مواصلة اليقظة والانتباه والالتزام بالنّظرة الواقعية تجاه هذا النوع من التّهديدات ذات البعد الإقليمي والدّولي.


وتطرق الفراتي الى أهميّة التّجربة التّونسية في مجال مكافحة الإرهاب وأوجه التّطرف، مترحّما في ذات السّياق على أرواح شهداء قوّات الأمن الدّاخلي والمؤسّسة العسكريّة، الذين استشهدوا دفاعا على حرمة الوطن من آفة الارهاب ومنوّها بشجاعة جرحى هاتين المؤسّستين، متمنّيا لهم الشّفاء العاجل.
ودعا وزير الدّاخلية كلّ المشاركين إلى ضرورة طرح كلّ الاشكاليّات ذات العلاقة بكلّ دقّة وموضوعيّة بما يساعد على وضع استراتيجيّات وخطط عمل كفيلة بمزيد اضفاء النّجاعة والفعاليّة على طرق مجابهتها.

  
  
     
  

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