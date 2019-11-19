قفصة: إعادة فتح مركز الامن الوطني بالمظيلة

Mardi 19 Novembre 2019
وات - أعادت السلطات الجهوية والامنية اليوم فتح مركز الامن الوطني بمدينة المظيلة من ولاية قفصة بعد أن أغلق لأكثر من سنتين على اثر تعرضه للحرق أثناء إحتجاجات جدّت بالمدينة في شهر مارس 2019 .
وقال رئيس منطقة الامن الوطني بقفصة محمد السعدواي ل(وات) أنّ مركز الامن بالمظيلة عاد لنشاطه في تقديم الخدمات الادارية للمواطنين وفي الابحاث العدلية بعد إستكمال أشغال إعادة تهيئته وتجهيزه، واشار إلى أن عديد الاطراف الرسمية والمجتمعية المحلّية قد ساهمت في أعمال التهيئة والتجهيز.
وكان أهالي ونشطاء بمعتمدية المظيلة قد عبّروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم بقاء مدينتهم دون مركز للامن الوطني، ونفّذوا وقفات إحتجاجية للمطالبة باعادة فتحه، نظرا لما يترتّب عن الغياب الامني من تنامي للجريمة ولأعمال السرقة على وجه الخصوص.
وإضطرّ سكّان المدينة طيلة فترة غلق هذا المرفق الامني للتنقّل إلى مدينة قفصة، التي تبعد عن وسط مدينة المظيلة حوالي 20 كلم، لقضاء الشؤون الادارية على غرار الحصول على بطاقات التعريف وجوازات السفر وشهادات الضياع وغيرهما من الخدمات التي تقدّمها مراكز الامن الوطني.
ولفت رئيس منطقة الامن بقفصة من جهة أخرى إلى أن نشاط المركز ستعزّزه دوريات أمنية تتنقّل يوميا من قفصة إلى المظيلة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية في مقاومة الجريمة ونشر الامن.
وقال رئيس منطقة الامن الوطني بقفصة محمد السعدواي ل(وات) أنّ مركز الامن بالمظيلة عاد لنشاطه في تقديم الخدمات الادارية للمواطنين وفي الابحاث العدلية بعد إستكمال أشغال إعادة تهيئته وتجهيزه، واشار إلى أن عديد الاطراف الرسمية والمجتمعية المحلّية قد ساهمت في أعمال التهيئة والتجهيز.
وكان أهالي ونشطاء بمعتمدية المظيلة قد عبّروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم بقاء مدينتهم دون مركز للامن الوطني، ونفّذوا وقفات إحتجاجية للمطالبة باعادة فتحه، نظرا لما يترتّب عن الغياب الامني من تنامي للجريمة ولأعمال السرقة على وجه الخصوص.
وإضطرّ سكّان المدينة طيلة فترة غلق هذا المرفق الامني للتنقّل إلى مدينة قفصة، التي تبعد عن وسط مدينة المظيلة حوالي 20 كلم، لقضاء الشؤون الادارية على غرار الحصول على بطاقات التعريف وجوازات السفر وشهادات الضياع وغيرهما من الخدمات التي تقدّمها مراكز الامن الوطني.
ولفت رئيس منطقة الامن بقفصة من جهة أخرى إلى أن نشاط المركز ستعزّزه دوريات أمنية تتنقّل يوميا من قفصة إلى المظيلة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية في مقاومة الجريمة ونشر الامن.
En continu
- 00:31 الجمــــيل والوحشــة..
- Hier 22:20 بورقيبة في المزاد العلني...
- Hier 18:30 الى وزراء الحكومة القادمة :اهجروا مكاتبكم
- Hier 16:40 ترامب يدرس المشاركة في جلسات عزله
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:10
|14:48
|12:12
|07:01
|05:31
|
17°
|17°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|17°-10
|18°-9
|19°-10
|19°-12
|19°-11
Follow @babnet_Tunisie
(113 806) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 223) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 097) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 75 890) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 644) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 856) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 062) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 60 221) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 60 182) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 871) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 244) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 504) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 925) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 713) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 739) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 537) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 066) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 854) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 316) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 44 898) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
Par:karimyousef (France )
Sur: مديرة دار الكتب الوطنية: تاريخ تونس يتجاوز 10 آلاف سنة عكس ما هو شائع