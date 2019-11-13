جندوبة: متساكنو قرى الدير والعاذز والحساينية يتذمرون من الانقطاع آت المتكررة للتيار الكهربائي

Mercredi 13 Novembre 2019



وات

- قال عدد من متساكني قرى الدير والعاذز والحساينية من منطقة سوق الجمعة بمعتمدية جندوبة الشمالية ان التيار الكهربائي انقطع على مساكنهم منذ ليلة البارحة وان اتصالاتهم بمصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لم تجد نفعا.وأضاف بعض من الذين تحدثوا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن انقطاعات الكهرباء على هذه القرى متواتر لأسباب لا يعرفونها وهم يطالبون تيعا لذلك مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بجندوبة بتقديم توضيج هذه الانقطاعات لاسيما قي ظل التزامهم بدفع مستحقات الشركة.وأوضح عدد من المتضررين ان الانقطاع آت المتكررة تسببت لهم في الحاق اضرار ببعض الاجهزة الكهربائية عل3غرار أجهزة التلفاز والبرّادات وغيرها.