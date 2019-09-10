مباراة تونس والكوت ديفوار لن تنقل تلفزيا والقناة الوطنية الثانية تبث لقاء المنتخب الاولمبي ونظيره الكامروني

Mardi 10 Septembre 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان اللقاء الودي الذي سيجمع المنتخب التونسي بنظيره الايفواري مساء اليوم الثلاثاء بمدينة روان الفرنسية لن ينقل تلفزيا.
واوضحت الجامعة ان المفاوضات تعطلت بين مؤسسة التلفزة التونسية ومنظمي المباراة مبينة ان المنظمين اقترحوا على مؤسسة التلفزة التونسية اقتسام تكاليف انتاج وتصوير اللقاء مناصفة مع التلفزة الايفوارية والمقدرة ب24 الف اورو لكن التلفزة التونسية اقترحت مبلغ 3 الا اورو في حين قبلت التلفزة الايفوارية المقترح ودفعت المبلغ المطلوب.
وذكرت الجامعة بانها منحت مؤسسة التلفزة التونسية مجانا حق بث مباراة تونس ومورتانيا التي دارت برادس الجمعة الماضي وتدخلت في السابق في اكثر من مرة لفائدتها حتى تتحصل على مجانية نقل مقابلات المنتخب الوطني خارج حدود الوطن.
كما اعلنت الجامعة في بلاغ اخر انها منحت مؤسسة التلفزة التونسية مجانية نقل مباراة الاياب للمنتخب الاولمبي التونسي ونظيره الكامروني لحساب الدور الاخير من تصفيات كاس امم افريقيا لاقل من 23 سنة.
وستتولى القناة الوطنية الثانية بث هذه المباراة التي سيحتضنها اليوم ملعب رادس بداية من الساعة السابعة مساء.
ويذكر ان المنتخب الاولمبي التونسي كان انهزم في مباراة الذهاب 1-0 بياوندي.
واوضحت الجامعة ان المفاوضات تعطلت بين مؤسسة التلفزة التونسية ومنظمي المباراة مبينة ان المنظمين اقترحوا على مؤسسة التلفزة التونسية اقتسام تكاليف انتاج وتصوير اللقاء مناصفة مع التلفزة الايفوارية والمقدرة ب24 الف اورو لكن التلفزة التونسية اقترحت مبلغ 3 الا اورو في حين قبلت التلفزة الايفوارية المقترح ودفعت المبلغ المطلوب.
وذكرت الجامعة بانها منحت مؤسسة التلفزة التونسية مجانا حق بث مباراة تونس ومورتانيا التي دارت برادس الجمعة الماضي وتدخلت في السابق في اكثر من مرة لفائدتها حتى تتحصل على مجانية نقل مقابلات المنتخب الوطني خارج حدود الوطن.
كما اعلنت الجامعة في بلاغ اخر انها منحت مؤسسة التلفزة التونسية مجانية نقل مباراة الاياب للمنتخب الاولمبي التونسي ونظيره الكامروني لحساب الدور الاخير من تصفيات كاس امم افريقيا لاقل من 23 سنة.
وستتولى القناة الوطنية الثانية بث هذه المباراة التي سيحتضنها اليوم ملعب رادس بداية من الساعة السابعة مساء.
ويذكر ان المنتخب الاولمبي التونسي كان انهزم في مباراة الذهاب 1-0 بياوندي.
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