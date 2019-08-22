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الالعاب الافريقية الرباط 2019 : ميدالية برونزية للسباح وسيم اللومي في سباق 50م سباحة على الصدر

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
وات - اكتفى السباح التونسي وسيم اللومي بالميدالية البرونزية سباق 50 م سباحة على الصدر مساء يوم الأربعاء بالمسبح الأولمبي بمركب محمد الخامس خلال فعاليات الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وقطع اللومي الذي أحرز برونزية هذا السباق المسافة بزمن 28 ثانية و27 جزء من الثانية في حين احتل عدنان الباجي المركز الرابع بتوقيت 28 ثانية و48 جزء من الثانية.


  
  
     
  
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