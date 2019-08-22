الالعاب الافريقية الرباط 2019 : ميدالية برونزية للسباح وسيم اللومي في سباق 50م سباحة على الصدر

Jeudi 22 Août 2019
وات - اكتفى السباح التونسي وسيم اللومي بالميدالية البرونزية سباق 50 م سباحة على الصدر مساء يوم الأربعاء بالمسبح الأولمبي بمركب محمد الخامس خلال فعاليات الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.
وقطع اللومي الذي أحرز برونزية هذا السباق المسافة بزمن 28 ثانية و27 جزء من الثانية في حين احتل عدنان الباجي المركز الرابع بتوقيت 28 ثانية و48 جزء من الثانية.
وقطع اللومي الذي أحرز برونزية هذا السباق المسافة بزمن 28 ثانية و27 جزء من الثانية في حين احتل عدنان الباجي المركز الرابع بتوقيت 28 ثانية و48 جزء من الثانية.
En continu
- Hier 22:21 التناقض الفاضح للشاهد !
- Hier 18:01 افتتاح الدورة 19 لمهرجان الجاز بطبرقة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:37
|19:04
|16:06
|12:29
|05:42
|04:08
|
30°
|35°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|36°-25
|35°-24
|35°-24
|34°-24
|38°-26
Follow @babnet_Tunisie
( 89 548) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 333) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 080) كلات بعضها ..
( 69 046) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 66 945) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 834) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 507) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 876) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 194) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 370) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 137) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 552) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 438) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 875) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 834) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 358) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 351) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 333) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 41 183) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 150) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
Par:BABANETTOO (France )
Sur:حاتم بولبيار: سي الباجي مات بالحسرة من الغنوشي والشاهد