Samedi 25 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت بوابة العين الإخبارية الإماراتية مقالا تحت عنوان برلمانية تونسية تدعو لتصنيف "النهضة" منظمة إرهابية
تضمن تصريحا للنائبة عن حركة نداء تونس فاطمة المسدي أكدت فيه بأنها تساند إصدار تشريع يضع حركة النهضة ضمن التنظيمات الخطيرة و الإرهابية مشيرة إلى أن قياداتها يمثلون إمتدادا لتنظيم الإخوان الإرهابي في .
وأضافت المسدي أن حركة النهضة الإخوانية تسببت في الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة ضرورة أن تلتقي القوى المناهضة لمشروع الإسلام السياسي في جبهة واحدة من أجل إنقاذ تونس.
و أردفت النائبة أنها تتعرض إلى تهديدات بالقتل وإلى حملات تشويه في شبكات التواصل الاجتماعي من قبل قواعد حركة النهضة.
تضمن تصريحا للنائبة عن حركة نداء تونس فاطمة المسدي أكدت فيه بأنها تساند إصدار تشريع يضع حركة النهضة ضمن التنظيمات الخطيرة و الإرهابية مشيرة إلى أن قياداتها يمثلون إمتدادا لتنظيم الإخوان الإرهابي في .
وأضافت المسدي أن حركة النهضة الإخوانية تسببت في الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة ضرورة أن تلتقي القوى المناهضة لمشروع الإسلام السياسي في جبهة واحدة من أجل إنقاذ تونس.
و أردفت النائبة أنها تتعرض إلى تهديدات بالقتل وإلى حملات تشويه في شبكات التواصل الاجتماعي من قبل قواعد حركة النهضة.
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Par:essoltan (France )
Sur: فاطمة المسدّي للعين الإماراتية : أنا مهدّدة بالقتل و أدعو إلى التسريع بتصنيف النهضة الإخوانية حركة إرهابية