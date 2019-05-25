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فاطمة المسدّي للعين الإماراتية : أنا مهدّدة بالقتل و أدعو إلى التسريع بتصنيف النهضة الإخوانية حركة إرهابية

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت بوابة العين الإخبارية الإماراتية مقالا تحت عنوان برلمانية تونسية تدعو لتصنيف "النهضة" منظمة إرهابية
تضمن تصريحا للنائبة عن حركة نداء تونس فاطمة المسدي أكدت فيه بأنها تساند إصدار تشريع يضع حركة النهضة ضمن التنظيمات الخطيرة و الإرهابية مشيرة إلى أن قياداتها يمثلون إمتدادا لتنظيم الإخوان الإرهابي في .

وأضافت المسدي أن حركة النهضة الإخوانية تسببت في الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة ضرورة أن تلتقي القوى المناهضة لمشروع الإسلام السياسي في جبهة واحدة من أجل إنقاذ تونس.


و أردفت النائبة أنها تتعرض إلى تهديدات بالقتل وإلى حملات تشويه في شبكات التواصل الاجتماعي من قبل قواعد حركة النهضة.

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 182949

Essoltan  (France)  |Samedi 25 Mai 2019 à 23h 33m |           
CELLE ou CELUI qui a des problèmes chez lui , elle ou il CULPABILISE ennahdha . C'est vraiment MESQUIN ...
C'est grâce à Ennahdha que nous sommes actuellement un PEUPLE LIBRE ET RESPECTÉ .
Je ne suis pas Nahdhaoui mais je suis un citoyen reconnaissant . Point ...
Et tant que Ennahdha est agressée sans cesse , la liste des Adhérents n'arrête pas de progresser .

Amor2  (Switzerland)  |Samedi 25 Mai 2019 à 23h 25m |           
يقال ان افلس التاجر فتش في دفاتره القديمة !!!
هؤلاء النفايات الساقطة هم مثل القمل و البعوض و الحشرات يقتاتون من المجاري و المستنقعات و بقايا الرذيلة و التمعش من الأغبياء أمثال اجلاف الصحراء اصحاب المواخير العملاقة و بول البعير ... الى جهنم انت و امثالك فمستواك لا شيء سهرة خمرية في دبي لا اكثر و لا اقل ...

MedTunisie  ()  |Samedi 25 Mai 2019 à 22h 57m |           
المسدي و امثالها من الاستأصليين الارهابيين يريدون تصنيف النهضة ارهابية مثلهم و يصنعون الفتن و يتهمون بها الطرف المقابل

Ateff  (Tunisia)  |Samedi 25 Mai 2019 à 22h 53m |           
مخك مسدي

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 25 Mai 2019 à 22h 51m |           
الزناء السياسي



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