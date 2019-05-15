باجة: تاثير سلبي لتساقط الامطار على الاعلاف

Mercredi 15 Mai 2019



وات

- اكد عدد من الفلاحين بولاية باجة ان الامطار المتهاطلة على اغلب المعتمديات خلال ال24 ساعة الاخيرة، سيكون لها تاثير سلبي على الاعلاف (القرط)، وبين رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بباجة الشمالية خليفة الشابي ان هذه الامطار من شانها تغيير لون الاعلاف والتاثير على نوعيتها وبالتالي التخفيض فى سعرها خاصة ان الكميات التى تم قطعها ما زالت فى الهواء الطلق، واشار الى ان تدهور وضعية المسالك الفلاحية اخر نسبيا عملية حش الاعلاف.وبين رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة مجيد اولاد صغير لمراسلة (وات) ان الامطار الاخيرة "لن يكون لها تاثير كارثي على الاعلاف وسيكون تاثيرها السلبي محدودا، اعتبارا الى ان درجات الحرارة فى ارتفاع ويمكن تفادى الخسائر بنقل الكميات المجمعة او قلبها"، وابرز ان "مساحات هامة من مزارع الاعلاف التى تقدر ب27 الف هكتار لم تقطع بعد ولن تتضرر، لان العوامل المناخية ستتغير فى الساعات القادمة".واكد من جهة اخرى ان الامطار الاخيرة "سيكون لها تاثير ايجابي جدا على القمح والشعير عبر تحسين حجم الحبوب ونوعيتها، اضافة الى تاثيرها الجيد على الاشجار المثمرة والزراعات السقوية".تجدر الاشارة الى ان كميات الامطار تراوحت بين 10 ملمترات بباجة الشمالية و 9 ملمترات بعمدون و5 ملمترات بتبرسق وتيبار.