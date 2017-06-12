تقرير لجنة الأمن والدفاع حول زيارتها الميدانية إلى تطاوين سيكون جاهزا الإثنين المقبل (عبد اللطيف المكي)

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 18:22:26

- قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكي، إن إجتماع اللجنة اليوم الاثنين، خصص للتداول في منهجية إعداد التقرير بخصوص الزيارة التي أداها الإثنين الماضي وفد عن اللجنة إلى ولاية تطاوين وإعتصام الكامور، مؤكدا أن هذا التقرير سيكون جاهزا الإثنين المقبل.وأفاد المكي، في تصريح صحفي عقب إجتماع اللجنة، بأن الزيارة الميدانية إلى ولاية تطاوين كانت مثمرة، ومكنت النواب الذين تحولوا إلى الجهة من الإطلاع على الواقع عن كثب، وتكوين فكرة ضافية عن الأحداث التي جدت هناك، مشيرا إلى أن لجنة الأمن والدفاع، ستستمع قريبا إلى وزيري الداخلية والدفاع الوطني للإستفسار منهما عن أسئلة تمت إثارتها خلال الزيارة.يذكر إلى أن لجنة الأمن والدفاع، كانت قد قررت منذ أسبوعين زيارة ولاية تطاوين، بهدف الوقوف على أسباب إنفجار الوضع وتحول إعتصام الكامور من إعتصام سلمي إلى مواجهات مع الأمن، من خلال الاستماع بالخصوص إلى القيادات الأمنية التي أشرفت على العملية الأمنية على الميدان، بالإضافة إلى وفد من إعتصام الكامور.تجدر الإشارة، إلى أن وفدا عن لجنة الأمن والدفاع، كان أدى يوم الإثنين الفارط زيارة ميدانية إلى ولاية تطاوين، حيث إستمع إلى مجموعة من الأمنيين وممثلين عن النقابات الأمنية بالجهة، قبل أن يجتمع بمقر الولاية، بالقيادات الأمنية والعسكرية، فضلا عن عقد إجتماع بممثلي المعتصمين في الكامور.وكان الوفد البرلماني، قد إستهل زيارته الميدانية إلى الجهة، بتقديم واجب العزاء لعائلة المواطن أنور السكرافي، الذي توفي خلال أحداث الكامور على إثر تعرضه للدهس من طرف إحدى السيارات الأمنية.هند