تراجع نسبة التضخم رغم تطور الاسعار خلال شهر ماي (المعهد الوطني للاحصاء)

Mercredi 07 Juin 2017



بــاب نــات

تواصل ارتفاع اسعار مجموعة التغذية بحساب الانزلاق السنوي





Publié le:2017-06-07 11:06:29

- تراجعت نسبة التضخم خلال شهر ماي 2017 لتستقر في حدود 8ر4 بالمائة بعد سلسلة من الارتفاعات منذ بداية سنة 2017 حيث تطورت نسبة التضخم من 6ر4 بالمائة خلال شهر جانفي إلى 5 بالمائة خلال الشهر المنقضي حسب ما كشفت عنه بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.وياتي هذا التراجع في ظل تواصل تطور الاسعار خلال شهر ماي 2017 بنسبة بلغت 4ر0 بالمائة مقارنة بشهر افريل 2017.وقد ارجع المعهد هذا التوجه الى تقلص نسق تطور الاسعار بين شهري افريل وماي للسنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (6ر0 بالمائة).وقد سجل المعهد انخفاضا في اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1ر0 بالمائة خلال شهر ماي مقارنة بشهر افريل ولا سيما الخضر الطازجة التي تراجعت بنسبة 4ر5 بالمائة والدواجن التي تقلصت بنسبة 4 بالمائة في حين تطورت اسعار الغلال بنسبة 5 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 3 بالمائة ولحم الابقار بنسبة 7ر1 بالمائة.كما حافظت اسعار الملابس والاحذية الصيفية على نسقها التصاعدي اذ ارتفعت 6ر1 بالمائة بين الشهرين.كما سجل مؤشر أسعار مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 1ر1 بالمائة نتيجة تواصل ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 8ر2 بالمائة ومصاريف استعمال السيارات بنسبة 5ر0 بالمائة.وقد واصلت اسعار مجموعة التغذية، التي تمثل نسبة 28 بالمائة من مؤشر الاسعار، نسقها التصاعدي، خلال شهر ماي 2017 مقارنة بذات الشهر من سنة 2016، ليرتفع مؤشرها بنسبة 9ر3 بالمائة رغم تراجعها بين شهري افريل وماي.وشملت الارتفاعات في الاسعار بالخصوص الزيوت الغذائية بنسبة 18 بالمائة والبقول الجافة بنسبة 1ر11 بالمائة ولحوم الابقار بنسبة 7ر8 بالمائة والمياه المعدنية والمشروبات الغازية بنسبة 3ر6 بالمائة والاسماك الطازجة بنسبة 2ر6 بالمائة والبيض 5ر5 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 3ر5 بالمائة.وسجلت أسعار مجموعة اللباس والاحذية ارتفاعا بنسبة 2ر9 بالمائة مقارنة بشهر ماي من السنة المنقضية نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الاحذية بنسبة 6ر9 بالمائة والملابس بنسبة 4ر9 بالمائة.وفي ذات السياق، شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 8ر5 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية وذلك نتيجة الزيادة في أسعار الايجار بنسبة 2ر6 بالمائة وأسعار ماء الشرب العمومي والتطهير بنسبة 15 بالمائة.كما ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 8ر3 بالمائة مقارنة بشهر ماي من السنة المنقضية، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 8ر6 بالمائة والمواد الصيدلية بنسبة 2ر2.% اما مجموعة النقل فقد ارتفاعا بنسبة 9ر5 بالمائة حيث ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 3ر15 بالمائة.أما فيما يخص أسعار مجموعة الاتصالات، فقد ارتفعت بنسبة 9ر0 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الخدمات البريدية بنسبة 5ر33 بالمائة.واشار المعهد الى أن نسبة التضخم الضمني لشهر ماي 2017 أي نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية قد بلغت 5ر5 بالمائة.وشهدت أسعار المواد الحرة إرتفاعا بنسبة 2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 6ر4 بالمائة مقابل 5ر0 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.