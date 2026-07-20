إيقاف 13 عنصرا خطيرا وتفكيك شبكة لترويج المخدرات في حملة أمنية بالحلفاوين
نفذت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة باب سويقة، فجر اليوم، عملية أمنية واسعة استهدفت عددا من البؤر الإجرامية الناشطة بقلب العاصمة والمدينة العتيقة، أسفرت عن إيقاف 13 عنصرا مفتشا عنهم وتفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدرات.
وجاءت العملية، وفق المعطيات الأمنية، بعد عمل استخباراتي وميداني استمر لعدة أسابيع، وبالتنسيق المسبق مع النيابة العمومية، حيث شملت مداهمات متزامنة لـ9 منازل في مناطق باب الأقواس، والحلفاوين، وتربة الباي، وباب الجديد، وشارع الحرية.
وأسفرت المداهمات عن القبض على 13 شخصا مصنفين ضمن العناصر الخطيرة، صدرت في حقهم مناشير تفتيش وبطاقات جلب وأحكام سجنية لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقات الموصوفة وعمليات "البراكاج" والاعتداء بالعنف الشديد.
كما تمكنت الوحدات الأمنية من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات، حيث تم حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة المعدة للترويج، إلى جانب مبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات هذا النشاط، فضلا عن حجز عدد من الأسلحة البيضاء.
وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، مع فتح محاضر بحث لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالتهم على أنظار القضاء.
وجاءت العملية، وفق المعطيات الأمنية، بعد عمل استخباراتي وميداني استمر لعدة أسابيع، وبالتنسيق المسبق مع النيابة العمومية، حيث شملت مداهمات متزامنة لـ9 منازل في مناطق باب الأقواس، والحلفاوين، وتربة الباي، وباب الجديد، وشارع الحرية.
وأسفرت المداهمات عن القبض على 13 شخصا مصنفين ضمن العناصر الخطيرة، صدرت في حقهم مناشير تفتيش وبطاقات جلب وأحكام سجنية لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقات الموصوفة وعمليات "البراكاج" والاعتداء بالعنف الشديد.
كما تمكنت الوحدات الأمنية من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات، حيث تم حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة المعدة للترويج، إلى جانب مبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات هذا النشاط، فضلا عن حجز عدد من الأسلحة البيضاء.
وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، مع فتح محاضر بحث لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالتهم على أنظار القضاء.
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