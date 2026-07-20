إيقاف 13 عنصرا خطيرا وتفكيك شبكة لترويج المخدرات في حملة أمنية بالحلفاوين

نفذت الوحدات الأمنية التابعة، فجر اليوم، عملية أمنية واسعة استهدفت عددا من البؤر الإجرامية الناشطة بقلب العاصمة والمدينة العتيقة، أسفرت عنوتفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدرات.وجاءت العملية، وفق المعطيات الأمنية، بعد عمل استخباراتي وميداني استمر لعدة أسابيع، وبالتنسيق المسبق مع، حيث شملت مداهمات متزامنة لـ9 منازل في مناطقوأسفرت المداهمات عن القبض علىمصنفين ضمن العناصر الخطيرة، صدرت في حقهملفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقات الموصوفة وعمليات "البراكاج" والاعتداء بالعنف الشديد.كما تمكنت الوحدات الأمنية من، حيث تم حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة المعدة للترويج، إلى جانب مبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات هذا النشاط، فضلا عنوباستشارة، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، مع فتح محاضر بحث لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالتهم على أنظار القضاء.