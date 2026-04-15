تأجيل النظر في قضية تشمل يوسف الشاهد ومهدي بن غربية

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلستها المنعقدة أمس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية، بالإضافة إلى وكيل إحدى شركاته إلى جلسة شهر ماي المقبل، وذلك لمواصلة النظر في ملف القضية التي تحمل صبغة إرهابية.

يُذكر أن هذا الملف يضم مجموعة من المتهمين الذين يواجهون تهماً تتعلق بشبهات جرائم إرهابية، في وقت تستمر فيه الأبحاث والتدقيقات القضائية لاستكمال كافة جوانب القضية قبل إصدار الأحكام النهائية.