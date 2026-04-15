أحكام بالسجن بين 6 و10 سنوات لعصابة تروّج المخدرات في الوسط المدرسي بالكرم الغربي

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام سجنية تراوحت بين 6 و10 سنوات في حق عصابة متكوّنة من أربعة أشخاص، تورطوا في ترويج المواد المخدرة، خاصة في صفوف التلاميذ والشبان بمنطقة الكرم الغربي.

وكشفت الأبحاث أن أفراد الشبكة اعتمدوا على استهداف محيط المؤسسات التربوية لاستقطاب مستهلكين جدد، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، في نشاط اعتُبر خطيرًا نظرًا لانعكاساته على الفئة الشبابية.


وتمكنت الوحدات الأمنية من حجز:


* 17 صفيحة من مخدر الزطلة
* كمية من الأقراص المخدرة كانت معدّة للترويج
الأربعاء 15 أفريل 2026 | 27 شوال 1447
