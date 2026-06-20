وزارة الصحة: 49 نقطة على الشريط الساحلي غير صالحة للسباحة خلال صائفة 2026

قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة لسنة 2026



بن عروس



أريانة



تونس



بنزرت



نابل



قابس



سوسة



أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر الذي يشمل كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضموأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عمليات المراقبة تتم من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها لتحاليل مخبرية دورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم جودة مياه السباحة.وأظهرت نتائج المتابعة أنإلى حين تحسن المؤشرات الصحية وإعادة تقييمها مخبريا.وتوزعت النقاط المعنية بمنع السباحة على عدد من الولايات الساحلية، حيث شملت:وأكدت وزارة الصحة أنها وضعت قائمة مفصلة للشواطئ المعنية بتجنب السباحة على ذمة المواطنين لمساعدتهم على اختيار الفضاءات الآمنة خلال موسم الاصطياف، داعية إلى احترام التوصيات الصحية والاقتصار على الشواطئ المراقبة حفاظا على السلامة العامة.كما شددت الوزارة على أنها تواصل، بالتنسيق مع السلط الجهوية والبلديات والهياكل المعنية، متابعة جودة مياه البحر وتحيين المعطيات بصفة دورية وفق نتائج التحاليل المخبرية وتطور الوضع البيئي بالشواطئ.* مصب وادي مليان – الزهراء* مصب وادي بوخمّاسة – الزهراء* قبالة شارع صلامبو – حمام الأنف* مصب واد الميناء – حمام الأنف* قبالة الناعورة الزرقاء – حمام الشاطئ* قبالة مدرسة بير الباي – حمام الشاطئ* قبالة نزل سلوى – حمام الشاطئ* قبالة Centrale Thermique – رادس* 100 م شمال مصب وادي مليان – رادس* 100 م جنوب مصب وادي مليان – الزهراء* طريق صلامبو ماجور Salsa Major – حمام الأنف* قبالة نهج البحر الأبيض المتوسط – حمام الأنف* قبالة كازينو Casino – حمام الأنف* قبالة نهج الحبيب ثامر – حمام الأنف* قبالة نهج عزيزة عثمانة – حمام الأنف* المصب القديم بالشعبة – حمام الأنف* قبالة مبنى الحماية المدنية – رادس* 100 م جنوب شط مروان – رادس* مصب سبخة رواد – رواد* قنال الخليج – رواد* 4 كم طريق المرسى في اتجاه قمرت (DPM 541)* قبالة نهج 20 مارس (الكرم)* قبالة نهج أفا (الكرم)* قبالة نهج الحبيب ثامر (الكرم)* قبالة نهج الجاحظ* قبالة نهج قرطومة بورقيبة (حلق الواد)* قبالة نهج القدس (حلق الواد)* قبالة نهج ابن تمام (خير الدين)* قبالة شاطئ بالصيد – منزل بورقيبة* قبالة شاطئ الجواودة – منزل بورقيبة* قبالة مصب واد سيدي بوخرص – بنزرت الشمالية* قبالة نادي الرياضات البحرية – بنزرت الشمالية* قبالة قنال بنزرت – بنزرت الشمالية* 2 كم من المرفأ العتيق – بنزرت الشمالية* العيالي – منزل جميل* سيدي الحشاني – منزل عبد الرحمان* مرقى الصيادين – منزل عبد الرحمان* قنال 2 – جرزونة* قنال 1 – جرزونة* بياصة 1 – جرزونة* شاطئ العمود – منزل تميم* شاطئ وادي الفار – الحمامات* قبالة محطة التطهير (دار شعبان)* شاطئ وادي الحجر – قليبية* شاطئ عين قرنز – قليبية* شاطئ واد التين – غنوش* شاطئ السلام – قابس المدينة* مصب الوادي القديم – قابس المدينة* شاطئ لاس فيقاس LAS VIGASيتم تحسين نوعية مياه الشواطئ بصفة منتظمة.