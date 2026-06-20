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وزارة الصحة: 49 نقطة على الشريط الساحلي غير صالحة للسباحة خلال صائفة 2026

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 12:57 قراءة: 2 د, 50 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر الذي يشمل كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عمليات المراقبة تتم من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها لتحاليل مخبرية دورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم جودة مياه السباحة.


وأظهرت نتائج المتابعة أن 49 نقطة مراقبة، أي ما يعادل نحو 9 بالمائة من مجموع النقاط المراقبة، تستوجب تجنب السباحة فيها مؤقتا إلى حين تحسن المؤشرات الصحية وإعادة تقييمها مخبريا.


وتوزعت النقاط المعنية بمنع السباحة على عدد من الولايات الساحلية، حيث شملت:

* 18 نقطة بولاية بن عروس
* 12 نقطة بولاية بنزرت
* 8 نقاط بولاية تونس
* 5 نقاط بولاية نابل
* 3 نقاط بولاية قابس
* نقطتين بولاية أريانة
* شاطئا واحدا بولاية سوسة

وأكدت وزارة الصحة أنها وضعت قائمة مفصلة للشواطئ المعنية بتجنب السباحة على ذمة المواطنين لمساعدتهم على اختيار الفضاءات الآمنة خلال موسم الاصطياف، داعية إلى احترام التوصيات الصحية والاقتصار على الشواطئ المراقبة حفاظا على السلامة العامة.

كما شددت الوزارة على أنها تواصل، بالتنسيق مع السلط الجهوية والبلديات والهياكل المعنية، متابعة جودة مياه البحر وتحيين المعطيات بصفة دورية وفق نتائج التحاليل المخبرية وتطور الوضع البيئي بالشواطئ.

قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة لسنة 2026

بن عروس

* مصب وادي مليان – الزهراء
* مصب وادي بوخمّاسة – الزهراء
* قبالة شارع صلامبو – حمام الأنف
* مصب واد الميناء – حمام الأنف
* قبالة الناعورة الزرقاء – حمام الشاطئ
* قبالة مدرسة بير الباي – حمام الشاطئ
* قبالة نزل سلوى – حمام الشاطئ
* قبالة Centrale Thermique – رادس
* 100 م شمال مصب وادي مليان – رادس
* 100 م جنوب مصب وادي مليان – الزهراء
* طريق صلامبو ماجور Salsa Major – حمام الأنف
* قبالة نهج البحر الأبيض المتوسط – حمام الأنف
* قبالة كازينو Casino – حمام الأنف
* قبالة نهج الحبيب ثامر – حمام الأنف
* قبالة نهج عزيزة عثمانة – حمام الأنف
* المصب القديم بالشعبة – حمام الأنف
* قبالة مبنى الحماية المدنية – رادس
* 100 م جنوب شط مروان – رادس

أريانة

* مصب سبخة رواد – رواد
* قنال الخليج – رواد

تونس

* 4 كم طريق المرسى في اتجاه قمرت (DPM 541)
* قبالة نهج 20 مارس (الكرم)
* قبالة نهج أفا (الكرم)
* قبالة نهج الحبيب ثامر (الكرم)
* قبالة نهج الجاحظ
* قبالة نهج قرطومة بورقيبة (حلق الواد)
* قبالة نهج القدس (حلق الواد)
* قبالة نهج ابن تمام (خير الدين)

بنزرت

* قبالة شاطئ بالصيد – منزل بورقيبة
* قبالة شاطئ الجواودة – منزل بورقيبة
* قبالة مصب واد سيدي بوخرص – بنزرت الشمالية
* قبالة نادي الرياضات البحرية – بنزرت الشمالية
* قبالة قنال بنزرت – بنزرت الشمالية
* 2 كم من المرفأ العتيق – بنزرت الشمالية
* العيالي – منزل جميل
* سيدي الحشاني – منزل عبد الرحمان
* مرقى الصيادين – منزل عبد الرحمان
* قنال 2 – جرزونة
* قنال 1 – جرزونة
* بياصة 1 – جرزونة

نابل

* شاطئ العمود – منزل تميم
* شاطئ وادي الفار – الحمامات
* قبالة محطة التطهير (دار شعبان)
* شاطئ وادي الحجر – قليبية
* شاطئ عين قرنز – قليبية

قابس

* شاطئ واد التين – غنوش
* شاطئ السلام – قابس المدينة
* مصب الوادي القديم – قابس المدينة

سوسة

* شاطئ لاس فيقاس LAS VIGAS

ملاحظة: يتم تحسين نوعية مياه الشواطئ بصفة منتظمة.
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