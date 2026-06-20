نابل: ملكة الوحيشي صاحبة أعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية لامتحان الباكالوريا تؤكد أن التميز هو ثمرة المثابرة منذ الصغر ودعم العائلة
أكدت التلميذة، ملكة الوحيشي، من المعهد النموذجي بنابل والمتوجة بأعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2026 وذلك إثر حصولها على معدل 19,76، إن هذا التميز هو ثمرة العمل الدؤوب منذ سنوات والمثابرة منذ مرحلة التعليم الابتدائي بالإضافة إلى الدعم الكبير من العائلة
وقالت مساء اليوم السبت، في تصريح لـ/وات/، إنها شعرت بالذهول الممزوج بالفرحة إثر اتصال وزير التربية شخصيا ليؤكد لها خبر تفوقها وحصولها على أعلى معدل وطني، مشيرة إلى انها لم تكن تتوقع أن تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني رغم تميزها خلال السنة الدراسية وحصولها على معدل سنوي 18.73
وفي ما يتعلق بمستقبلها الدراسي، أفادت ملكة أن الخيارات لا تزال مفتوحة أمامها لاسيما وان هناك إمكانية للتوجه إلى دراسة شعبة الطب في ألمانيا
ومن جهتها، قالت ريم قدور والدة التلميذة ملكة الوحيشي وهي أستاذة تعليم ثانوي، إنها كانت تؤمن بقدرات ابنتها منذ بداية مسارها الدراسي وان هذا التتويج ليس بعيدا عن مؤهلات ابنتها، مؤكدة ان سر التميز هو حب الدراسة والتعلم
وقالت مساء اليوم السبت، في تصريح لـ/وات/، إنها شعرت بالذهول الممزوج بالفرحة إثر اتصال وزير التربية شخصيا ليؤكد لها خبر تفوقها وحصولها على أعلى معدل وطني، مشيرة إلى انها لم تكن تتوقع أن تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني رغم تميزها خلال السنة الدراسية وحصولها على معدل سنوي 18.73
وفي ما يتعلق بمستقبلها الدراسي، أفادت ملكة أن الخيارات لا تزال مفتوحة أمامها لاسيما وان هناك إمكانية للتوجه إلى دراسة شعبة الطب في ألمانيا
ومن جهتها، قالت ريم قدور والدة التلميذة ملكة الوحيشي وهي أستاذة تعليم ثانوي، إنها كانت تؤمن بقدرات ابنتها منذ بداية مسارها الدراسي وان هذا التتويج ليس بعيدا عن مؤهلات ابنتها، مؤكدة ان سر التميز هو حب الدراسة والتعلم
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