كشف جديد حول جيفري إبستين: استغلال النساء بدأ مبكراً وامتد حتى إلى والدته

كشفت معطيات جديدة حول الممول الأمريكي الراحلأن سلوكه القائم على التلاعب والاستغلال لم يبدأ مع فضيحة الاتجار الجنسي التي هزت العالم، بل تعود جذوره إلى سنوات شبابه الأولى، وفق ما أورده الباحث الأمريكيالذي يعدّ كتاباً حول المتاجرين بالجنس من الأثرياء.وأوضح فولشو، أستاذ علم الاجتماع بجامعة مدينة نيويورك، أن إحدى أولى الحوادث الموثقة المرتبطة بإبستين تعود إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي عندما كان طالباً بجامعة نيويورك، حيث استخدم شيكاً من الحساب البنكي لوالدته لتسديد رسومه الدراسية، قبل أن يتبين أن الشيك دون رصيد.ووفق وثائق تعود إلى سنة 1976، رفعت جامعة نيويورك دعوى قضائية مدنية ضد إبستين بعد تعذر استخلاص المبلغ المستوجب. وعندما توجه محصل الديون إلى عنوانه، أبلغ أفراد عائلته بأنه غادر إلى أوروبا، قبل أن تتم لاحقاً تسوية القضية.ويرى الباحث أن هذه الواقعة تمثل مؤشراً مبكراً على نمط من السلوك القائم على استغلال المقربين منه لتحقيق مصالحه الشخصية، وهو الأسلوب الذي سيظهر لاحقاً في علاقاته مع ضحاياه.وبحسب شهادات ناجيات ووثائق صادرة عن لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي، استغل إبستين مراراً وعوداً تتعلق بالتعليم والمنح الدراسية لاستدراج شابات وإخضاعهن لنفوذه، حيث كان يعرض المساعدة في الالتحاق بمؤسسات تعليمية مرموقة أو تسديد مصاريف الدراسة، قبل استخدام تلك الامتيازات وسيلة للضغط والتحكم.كما أعادت التقارير التذكير بملابسات الساعات الأخيرة من حياة إبستين داخل السجن الفيدرالي في نيويورك سنة 2019، حيث أجرى مكالمة هاتفية غير مراقبة مدعياً أنه يتصل بوالدته، رغم أنها كانت قد توفيت سنة 2004، ليتبين لاحقاً أنه كان يتحدث مع إحدى معارفه.وعُثر على إبستين ميتاً داخل زنزانته صباح 10 أوت 2019، في وفاة صنفت رسمياً على أنها انتحار.ويشير الباحث فولشو إلى أن والدة إبستين،، كانت معروفة بين محيطها بأنها أم متفانية ومخلصة لعائلتها، ولم تعش لتشهد القضايا الجنائية والفضائح التي لاحقت ابنها في سنواته الأخيرة.وختم الباحث بالقول إن المفارقة تكمن في أن والدين معروفين بالبساطة والاجتهاد أنجبا شخصية أصبحت واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ الجنائي الأمريكي الحديث.