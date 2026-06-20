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فانس يتوجه إلى سويسرا والوفد الإيراني يصل زيوريخ تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 23:37 قراءة: 1 د, 12 ث
      
توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم السبت، إلى سويسرا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، في إطار ما بات يعرف بـ"المرحلة الثانية" من المحادثات بين البلدين عقب مذكرة التفاهم الأخيرة التي أنهت التوتر العسكري بين الجانبين.

وأكدت مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، موجودان بالفعل في سويسرا لمتابعة الجوانب الفنية للمفاوضات، في مؤشر على دخول المحادثات مرحلة أكثر تفصيلا تتعلق بالملف النووي الإيراني والترتيبات الأمنية في المنطقة.


وقال فانس إن الترتيبات الخاصة برحلته شهدت تعديلات متواصلة خلال الأيام الأخيرة، واصفا العملية بأنها "تنسيق دبلوماسي دقيق" بين مختلف المؤسسات الأمريكية المعنية بالملف.


ومن المنتظر أن يعقد نائب الرئيس الأمريكي لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، من بينهم نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، في إطار مساع تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم بشأن البرنامج النووي الإيراني وضمان الاستقرار الإقليمي.

وستتركز المفاوضات، وفق المعطيات المتداولة، على عدد من الملفات الرئيسية، من بينها إعادة إعمار البنية التحتية الإيرانية، وآليات تفكيك البرنامج النووي، إضافة إلى رفع ما تبقى من العقوبات المفروضة على طهران.

في المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني وصول الوفد الإيراني المفاوض إلى مدينة زيوريخ السويسرية، حيث من المنتظر أن تنطلق الاجتماعات الرسمية مع الجانب الأمريكي خلال الساعات القادمة.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تضمنت إنهاء المواجهة العسكرية، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وإعادة فتح الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز، إلى جانب تحديد مهلة تمتد إلى 60 يوما للتفاوض حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
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