JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:20 Tunis

معهد الصحافة وعلوم الإخبار يستضيف من 4 الى 6 نوفمبر 2026 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f53cafd85940.21668099_ojlhgemnkqpif.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 20:07 قراءة: 1 د, 44 ث
      
يستضيف معهد الصحافة وعلوم الإخبار، جامعة منوبة، أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2026 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال موجها في هذا الصدد دعوة الى الجامعيين والأساتذة الباحثين والطلبة من المهتمين، لتقديم ملخصات أبحاثهم بما يتناسب وموضوع المؤتمر لهذا العام والمتعلق ب"عولمة الميديا في الزمن الرقمي.. الخوارزميات والقانون والأخلاقيات والمجتمع".

وافاد منظمو المؤتمر في هذا السياق ان عولمة وسائل الاعلام في الزمن الرقمي كشفت عن مفارقة اساسية ففي الوقت الذي عززت فيه التحولات الرقمية في المجالين الاعلامي والاتصالي حرية التعبير وسرعة النفاذ الى المعلومات، الا انها افرزت تعقيدات في البيئة الاعلامية تتداخل فيها السلطة الخوارزمة مع الهشاشة القانونية وضعف امتلاك ادوات النقد لدى المتلقي، مما يستدعي اعادة التفكير في واقع الحوكمة الاعلامية كتكريس التربية على الاعلام والمعلومات لدى اجيال جديدة يمثل كل من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مصدرا لا غنى عنه في استقاء المعلومات واعادة انتاجها.


وتتعلق مجالات البحث المقترحة، وفق ما نشر على موقع المؤتمر، على سبيل الذكر لا الحصر، بمحاور "الصحافة وسلطة الخوارزميات: الواقع والتحديات" و"القانون والصحافة والأطر التنظيمية في عصر العولمة الرقمية" و"الصحافة العابرة للحدود في زمن التحولات الرقمية" و"عولمة الميديا والمعلومات والانعكاسات الاجتماعية" و"تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل المهنة الصحفية في دول الجنوب" و"دمقرطة الإعلام وديناميكيات النشر الالكتروني والبثّ الرقمي" و"عولمة الاتصال في الزمن الرقمية: الفرص والصعوبات".


ودعت الجهة المنظمة المهتمين الى تقديم ملخصات بحثية و/أو ورقة علمية كاملة على ألاّ يقل محتوى الورقة البحثية الكاملة عن 6 آلاف كلمة ولا يزيد عن 8 آلاف كلمة باستثناء صفحة العنوان وقائمة المراجع. كما لا يحب ان يقل طول الملخصات عن 150 كلمة ولا يزيد عن 300 كلمة مع اضافة 5 كلمات مفتاحية. ويتعين ان تكون المشاركات بصيغة "وورد" او "بي دي أف" وان تلتزم المشاركات بدليل (APA ) النسخة السابعة في تنسيق البحث والاقتباسات داخل النص والمراجع/قائمة المصادر.

وقد تحدد يوم 1 أوت 2026 كآخر موعد لإرسال الملخصات على ان يتم اخطار المؤلفين في حال قبول مشاركتهم عبر البريد الالكتروني بحلول 30 سبتمبر 2026. وترسل رسوم المشاركة الى رقم الحساب الجاري لمعهد الصحافة وعلوم والإخبار (جامع منوبة) بعد تلقي الإعلام بالموافقة على قبول المشاركات العلمية عبر البريد الالكتروني.

ويتوجب توجيه المشاركات حسب اللغة التي كتب بها الملخص الى العنوان التالي
ausace-ipsi2026@ipsi.uma.tn
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331512

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ned - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Ger - Ivo | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Ecu - Cur | beIN Sports
 WC 2026  05:00 Tun - Jap | beIN Sports

كل الأخبار...

20:20 - مونديال 2026: هولندا تكتسح السويد بخماسية ويعقد حسابات بقية المنافسين
20:07 - معهد الصحافة وعلوم الإخبار يستضيف من 4 الى 6 نوفمبر 2026 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال
19:15 - انطلاق نشاط قاعة القسطرة القلبية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
19:10 - بكالوريا 2026: ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف تحقق أعلى معدل وطنيا بـ20,01
19:07 - باكالوريا 2026: شعبة الرياضيات تتصدر نسب النجاح بـ79,41% والآداب في المرتبة الأخيرة
18:19 - الترجي الرياضي: تجديد عقد كل من حمزة الجلاصي ومحمد بن علي
18:08 - نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 تبلغ 35.67 بالمائة
17:50 - وزارة التربية تشرع في الاعلان عن نتائج البكالوريا 2026 عن طريق الارساليات القصيرة
17:43 - نابل: إحباط عمليتي هجرة غير نظامية وإيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية
17:09 - بن عروس: حملة بلدية ميدانية بمرناق لمقاومة الاستغلال العشوائي والمفرط للأرصفة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 جوان 2026 | 5 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:43
16:13
12:28
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet37°
31° Babnet
الــرياح:
3.92 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-24
36°-25
35°-25
35°-25
37°-26
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>