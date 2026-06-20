معهد الصحافة وعلوم الإخبار يستضيف من 4 الى 6 نوفمبر 2026 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال

يستضيف معهد الصحافة وعلوم الإخبار، جامعة منوبة، أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2026 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال موجها في هذا الصدد دعوة الى الجامعيين والأساتذة الباحثين والطلبة من المهتمين، لتقديم ملخصات أبحاثهم بما يتناسب وموضوع المؤتمر لهذا العام والمتعلق ب"عولمة الميديا في الزمن الرقمي.. الخوارزميات والقانون والأخلاقيات والمجتمع".وافاد منظمو المؤتمر في هذا السياق ان عولمة وسائل الاعلام في الزمن الرقمي كشفت عن مفارقة اساسية ففي الوقت الذي عززت فيه التحولات الرقمية في المجالين الاعلامي والاتصالي حرية التعبير وسرعة النفاذ الى المعلومات، الا انها افرزت تعقيدات في البيئة الاعلامية تتداخل فيها السلطة الخوارزمة مع الهشاشة القانونية وضعف امتلاك ادوات النقد لدى المتلقي، مما يستدعي اعادة التفكير في واقع الحوكمة الاعلامية كتكريس التربية على الاعلام والمعلومات لدى اجيال جديدة يمثل كل من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مصدرا لا غنى عنه في استقاء المعلومات واعادة انتاجها.وتتعلق مجالات البحث المقترحة، وفق ما نشر على موقع المؤتمر، على سبيل الذكر لا الحصر، بمحاور "الصحافة وسلطة الخوارزميات: الواقع والتحديات" و"القانون والصحافة والأطر التنظيمية في عصر العولمة الرقمية" و"الصحافة العابرة للحدود في زمن التحولات الرقمية" و"عولمة الميديا والمعلومات والانعكاسات الاجتماعية" و"تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل المهنة الصحفية في دول الجنوب" و"دمقرطة الإعلام وديناميكيات النشر الالكتروني والبثّ الرقمي" و"عولمة الاتصال في الزمن الرقمية: الفرص والصعوبات".ودعت الجهة المنظمة المهتمين الى تقديم ملخصات بحثية و/أو ورقة علمية كاملة على ألاّ يقل محتوى الورقة البحثية الكاملة عن 6 آلاف كلمة ولا يزيد عن 8 آلاف كلمة باستثناء صفحة العنوان وقائمة المراجع. كما لا يحب ان يقل طول الملخصات عن 150 كلمة ولا يزيد عن 300 كلمة مع اضافة 5 كلمات مفتاحية. ويتعين ان تكون المشاركات بصيغة "وورد" او "بي دي أف" وان تلتزم المشاركات بدليل (APA ) النسخة السابعة في تنسيق البحث والاقتباسات داخل النص والمراجع/قائمة المصادر.وقد تحدد يوم 1 أوت 2026 كآخر موعد لإرسال الملخصات على ان يتم اخطار المؤلفين في حال قبول مشاركتهم عبر البريد الالكتروني بحلول 30 سبتمبر 2026. وترسل رسوم المشاركة الى رقم الحساب الجاري لمعهد الصحافة وعلوم والإخبار (جامع منوبة) بعد تلقي الإعلام بالموافقة على قبول المشاركات العلمية عبر البريد الالكتروني.ويتوجب توجيه المشاركات حسب اللغة التي كتب بها الملخص الى العنوان التاليausace-ipsi2026@ipsi.uma.tn