ياسمين اليعقوبي: لم أصدق حصولي على معدل 20.01 وأعدت قراءة الإرسالية أربع مرات

قالت صاحبة أعلى معدل وطني في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2026، ياسمين اليعقوبي، المتحصلة على معدل 20.01 من 20 في شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف، "أن هذا التميز كان ثمرة مجهود جماعي شارك فيه الإطار التربوي والتدريسي، إلى جانب الدعم الكبير الذي حظيت به من أسرتي والمحيطين بي".واضافت اليعقوبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "عندما تلقيت خبر نجاحي وحصولي على أعلى معدل وطني عبر الإرسالية القصيرة على الهاتف الجوال، شعرت بصدمة كبيرة. لم أصدق حصولي على معدل 20.01 وأصبت بالذهول، احتجت إلى إعادة قراءة الإرسالية أربع مرات حتى أستوعب النتيجة وأصدقها".واعتبرت أن هذا الإنجاز ليس نجاحًا فرديًا بقدر ما هو ثمرة عمل جماعي ساهم فيه أساتذتها وإدارتها التربوية وعائلتها، مؤكدة أنها تتقاسم فرحة هذا التميز مع جميع من ساندوها طوال مسيرتها الدراسية.ورفضت ربط التفوق بالمعاهد النموذجية فقط، رغم دراستها بالمعهد النموذجي بالكاف، مشددة على أن جميع المؤسسات التربوية في تونس قادرة على صناعة التميز وتوفير بيئة محفزة على النجاح، معتبرة أن إحراز أعلى النتائج لا يقتصر على المعاهد النموذجية، بل يمكن تحقيقه كذلك في المعاهد العادية متى توفرت الإرادة والاجتهاد.وفي ما يتعلق بمستقبلها الجامعي، أوضحت اليعقوبي أن الخيارات ما تزال مفتوحة أمامها، مشيرة إلى أنها تميل إلى دراسة الهندسة، لكنها تفضل التروي قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن المسار الذي ستختاره خلال دورة التوجيه الجامعي.أما بخصوص مواصلة الدراسة في تونس أو بالخارج، فقد أكدت أنها لم تحسم الأمر بعد، موضحة أنها لا تزال تعيش أجواء الفرح بهذا الإنجاز مع عائلتها وأقاربها. وكشفت في هذا السياق أنها تلقت أولى التهاني من وزير التربية نور الدين النوري، كما تلقّت اتصالات تهنئة من المندوب الجهوي للتربية بالكاف ووالي الجهة.وأشارت المتحدثة إلى أنها حافظت طوال السنة الدراسية على معدل سنوي في حدود 18 من 20، مؤكدة أن احتساب المادة الاختيارية مكّنها من تحسين معدلها النهائي في الدورة الرئيسية.كما بينت أنها كثفت استعداداتها لامتحان الباكالوريا خلال الأشهر الأخيرة، وعاشت، مثل بقية المترشحين، فترات من الضغط النفسي، غير أن الدعم الذي وفرته لها عائلتها ساعدها على تجاوز القلق وتعزيز ثقتها بنفسها، قبل أن تتبدد كل المخاوف مع تلقي الإرسالية التي حملت لها خبر النجاح والتفوق الوطني.