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التونسي قيس اليعقوبي مدربا جديدا لنادي ديالي العراقي

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 21:13 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن نادي ديالي الناشط في بطولة الدرجة الاولى العراقية لكرة القدم تعاقده مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي لقيادة مقاليده الفنية، وفق بلاغ أورده الفريق العراقي اليوم السبت.
وكان نادي ديالي انهى بطولة العراق للموسم المنقضي في المركز 12.
وكان اليعقوبي قد أشرف على المقاليد الفنية لنادي الصداقة الليبي خلال الموسم الماضي.

وفضلا عن اشرافه على تدريب المنتخب الوطني التونسي كمدرب اول ومدرب مساعد، بالاضافة الى قيادته عددا من اندية بطولة الرابطة المحترفة الاولى، تعدّ التجربة الجديدة لليعقوبي مع نادي ديالي اول تجربة تدريبية له بالبطولة العراقية، بعد تجارب متعددة قادته للاشراف على اندية سعودية واردنية وقطرية وجزائرية وليبية.
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