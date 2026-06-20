ألمانيا تقلب الطاولة على كوت ديفوار وتبلغ الدور الثاني

قلب منتخب ألمانيا الطاولة على منافسه كوت ديفوار وهزمه بهدفين مقابل هدف مساء السبت في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ولم يستغل المنتخب الإيفواري تقدمه بهدف سجله قائد الفريق فرانك كيسيه في الدقيقة 30، ليسجل الألمان هدفين عبر البديل دينيز أونداف في الدقيقتين 68 و94 ويضمن تأهل منتخبه إلى الدور الثاني لأول مرة منذ نسخة 2014.وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، بينما سيكون على منتخب كوت ديفوار الذي فاز 1 - صفر على إكوادور، تأمين تأهله للدور الثاني عند مواجهة كوراساو في الجولة الثالثة.