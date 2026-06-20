هيرفي رونار: "إذا لم نؤمن بحظوظنا في الفوز فمن الأفضل العودة إلى الديار"

رونار: العمل الجماعي مفتاح النجاح



السخيري: سنرد الاعتبار لأنفسنا



مدرب اليابان يحذر من رد فعل تونس



فرصة أخيرة لإنعاش الحظوظ



شدد الناخب الوطني الجديدعلى ضرورة دخول المنتخب التونسي مباراة اليابان بعقلية الانتصار، مؤكدا أن الإيمان بحظوظ الفوز يمثل الشرط الأساسي للحفاظ على آمال "نسور قرطاج" في مواصلة المشوار ضمن نهائياتوقال رونار خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء الجمعة بمدينة مونتيري المكسيكية، عشية مواجهة اليابان المقررة فجر الأحد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، إن المنتخب استعد بشكل جيد للمباراة وأن اللاعبين أظهروا عزيمة كبيرة من أجل تجاوز خيبة الهزيمة الثقيلة أمام السويد.وأضاف:وأوضح المدرب الفرنسي أنه وجد مجموعة متعطشة للتدارك وقادرة على طي صفحة الخسارة أمام السويد، مشيرا إلى أن التركيز خلال الأيام الماضية انصب على استعادة الثقة والعودة إلى أساسيات كرة القدم.وأكد أنتمثل العناصر الأساسية لتحقيق نتيجة إيجابية، قائلا:كما شدد على أن النجاح في كأس العالم لا يرتبط بالأسماء أو المدربين بقدر ما يرتبط بأداء اللاعبين فوق أرضية الميدان، مضيفا:وفي رسالة مباشرة للاعبيه، قال رونار:من جهته، أكد قائد المنتخبأن المجموعة تجاوزت صدمة المباراة الأولى وأصبحت تركز بالكامل على مواجهة اليابان.واعترف السخيري بأن الأخطاء التي ارتكبت أمام السويد أثرت على اللاعبين، لكنه شدد على ضرورة الرد داخل الملعب، قائلا إن المنتخب سيدخل المباراة بروح الكرامة والرغبة في تقديم صورة أفضل تعكس حقيقة إمكانات الفريق.وأضاف:في المقابل، أبدى مدرب المنتخب اليابانياحترامه الكبير للمنتخب التونسي، معتبرا أن التغيير الفني الذي طرأ على الجهاز الفني بعد تعيين رونار قد يمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية.وأشار إلى أن المنتخب التونسي يضم عناصر تتمتع بإمكانات فنية جيدة، متوقعا مواجهة صعبة في المباراة التي ستحمل أيضا طابعا تاريخيا باعتبارها المباراة رقمفي تاريخ نهائيات كأس العالم.ويدخل المنتخب التونسي المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته القاسية أمام السويد بنتيجةفي الجولة الأولى، وهي النتيجة التي عجلت برحيل المدربوتعيينلقيادة الفريق فيما تبقى من منافسات المونديال.ويحتاج "نسور قرطاج" إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان للمحافظة على آمالهم في التأهل إلى الدور الثاني، قبل خوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام