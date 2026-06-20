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هيرفي رونار: "إذا لم نؤمن بحظوظنا في الفوز فمن الأفضل العودة إلى الديار"

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 03:32 قراءة: 2 د, 12 ث
      
شدد الناخب الوطني الجديد هيرفي رونار على ضرورة دخول المنتخب التونسي مباراة اليابان بعقلية الانتصار، مؤكدا أن الإيمان بحظوظ الفوز يمثل الشرط الأساسي للحفاظ على آمال "نسور قرطاج" في مواصلة المشوار ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

وقال رونار خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء الجمعة بمدينة مونتيري المكسيكية، عشية مواجهة اليابان المقررة فجر الأحد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، إن المنتخب استعد بشكل جيد للمباراة وأن اللاعبين أظهروا عزيمة كبيرة من أجل تجاوز خيبة الهزيمة الثقيلة أمام السويد.


وأضاف: "إنها مباراة مهمة جدا. لقد استعد الفريق جيدا ويتعين علينا أن نقدم أداء جماعيا ممتازا وأن نتحلى بعزيمة كبيرة لمواجهة المنتخب الياباني."


رونار: العمل الجماعي مفتاح النجاح

وأوضح المدرب الفرنسي أنه وجد مجموعة متعطشة للتدارك وقادرة على طي صفحة الخسارة أمام السويد، مشيرا إلى أن التركيز خلال الأيام الماضية انصب على استعادة الثقة والعودة إلى أساسيات كرة القدم.

وأكد أن الحزم والانضباط الجماعي والعمل المشترك تمثل العناصر الأساسية لتحقيق نتيجة إيجابية، قائلا: "مصدر قوتنا الوحيد وأملنا الوحيد يكمن في العمل الجماعي أمام منتخب اليابان الذي يمتلك هذه الميزة."

كما شدد على أن النجاح في كأس العالم لا يرتبط بالأسماء أو المدربين بقدر ما يرتبط بأداء اللاعبين فوق أرضية الميدان، مضيفا: "في كرة القدم لا يوجد سحرة، هناك العمل والاستعداد والنجاعة في اللحظة المناسبة."

وفي رسالة مباشرة للاعبيه، قال رونار: "إذا كنا نعتقد أننا لا نستطيع الفوز بهذه المباراة غدا، فمن الأفضل أن نعود إلى منازلنا."

السخيري: سنرد الاعتبار لأنفسنا

من جهته، أكد قائد المنتخب إلياس السخيري أن المجموعة تجاوزت صدمة المباراة الأولى وأصبحت تركز بالكامل على مواجهة اليابان.

واعترف السخيري بأن الأخطاء التي ارتكبت أمام السويد أثرت على اللاعبين، لكنه شدد على ضرورة الرد داخل الملعب، قائلا إن المنتخب سيدخل المباراة بروح الكرامة والرغبة في تقديم صورة أفضل تعكس حقيقة إمكانات الفريق.

وأضاف: "إما أن أتراجع وأختفي تدريجيا أو أتحمل مسؤوليتي وأحاول النهوض بأفضل طريقة ممكنة، وهذا ما أريد فعله."

مدرب اليابان يحذر من رد فعل تونس

في المقابل، أبدى مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو احترامه الكبير للمنتخب التونسي، معتبرا أن التغيير الفني الذي طرأ على الجهاز الفني بعد تعيين رونار قد يمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية.

وأشار إلى أن المنتخب التونسي يضم عناصر تتمتع بإمكانات فنية جيدة، متوقعا مواجهة صعبة في المباراة التي ستحمل أيضا طابعا تاريخيا باعتبارها المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم.

فرصة أخيرة لإنعاش الحظوظ

ويدخل المنتخب التونسي المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته القاسية أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى، وهي النتيجة التي عجلت برحيل المدرب صبري اللموشي وتعيين هيرفي رونار لقيادة الفريق فيما تبقى من منافسات المونديال.

ويحتاج "نسور قرطاج" إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان للمحافظة على آمالهم في التأهل إلى الدور الثاني، قبل خوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام هولندا.
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