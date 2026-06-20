الكاف يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم السبت، عن الروزنامة الرسمية الخاصة بفترات تسجيل اللاعبين للموسم القاري، والمتعلقة بمسابقتيوحدد "الكاف" يومكآخر أجل أمام الأندية المتأهلة لتأكيد مشاركتها في المسابقتين القاريتين، قبل انطلاق مختلف المراحل التمهيدية.وتنطلقمن، حيث سيكون اللاعبون المسجلون خلالها مؤهلين للمشاركة بداية من الدور التمهيدي الأول، على أن يكونآخر موعد لإيداع شهادات الانتقال الدولية.أمافتمتد من، وسيتمكن اللاعبون المسجلون خلالها من خوض منافسات الدور التمهيدي الثاني، فيما حُدد يومكآخر أجل لاستكمال إجراءات الانتقال الدولية.وخصص الاتحاد الإفريقيلمرحلة دور المجموعات، حيث تمتد من، مع السماح للاعبين المسجلين خلالها بالمشاركة بداية من هذا الدور، على أن يكونآخر موعد لإيداع شهادات الانتقال الدولية.كما برمج "الكاف"بين، لتمكين الأندية من تعزيز صفوفها خلال ما تبقى من دور المجموعات والأدوار الإقصائية، وحدد يومكآخر أجل لاستكمال ملفات الانتقالات الدولية.وتمنح هذه الروزنامة الأندية الإفريقية فرصة التخطيط المسبق لانتداباتها وإجراءاتها الإدارية، بما يتماشى مع مختلف مراحل الموسم القاري ويضمن جاهزية أفضل للاستحقاقات الإفريقية.