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الكاف يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 22:09 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم السبت، عن الروزنامة الرسمية الخاصة بفترات تسجيل اللاعبين للموسم القاري 2026-2027، والمتعلقة بمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحدد "الكاف" يوم 25 جويلية 2026 كآخر أجل أمام الأندية المتأهلة لتأكيد مشاركتها في المسابقتين القاريتين، قبل انطلاق مختلف المراحل التمهيدية.


وتنطلق فترة التسجيل الأولى من 1 إلى 15 أوت 2026، حيث سيكون اللاعبون المسجلون خلالها مؤهلين للمشاركة بداية من الدور التمهيدي الأول، على أن يكون 15 أوت آخر موعد لإيداع شهادات الانتقال الدولية.


أما فترة التسجيل الثانية فتمتد من 16 أوت إلى 30 سبتمبر 2026، وسيتمكن اللاعبون المسجلون خلالها من خوض منافسات الدور التمهيدي الثاني، فيما حُدد يوم 30 سبتمبر كآخر أجل لاستكمال إجراءات الانتقال الدولية.

وخصص الاتحاد الإفريقي الفترة الثالثة لمرحلة دور المجموعات، حيث تمتد من 1 إلى 31 أكتوبر 2026، مع السماح للاعبين المسجلين خلالها بالمشاركة بداية من هذا الدور، على أن يكون 31 أكتوبر آخر موعد لإيداع شهادات الانتقال الدولية.

كما برمج "الكاف" فترة التسجيل الأخيرة بين 1 و31 جانفي 2027، لتمكين الأندية من تعزيز صفوفها خلال ما تبقى من دور المجموعات والأدوار الإقصائية، وحدد يوم 31 جانفي 2027 كآخر أجل لاستكمال ملفات الانتقالات الدولية.

وتمنح هذه الروزنامة الأندية الإفريقية فرصة التخطيط المسبق لانتداباتها وإجراءاتها الإدارية، بما يتماشى مع مختلف مراحل الموسم القاري ويضمن جاهزية أفضل للاستحقاقات الإفريقية.
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