مونديال 2026: المنتخب التونسي أمام فرصة رد الاعتبار وإنعاش آمال التأهل في مواجهة اليابان

رونار يبحث عن إعادة التوازن



منافس قوي وطموح



المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال



يخوض المنتخب التونسي فجر الأحد مواجهة مصيرية أمام نظيره الياباني لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في، واضعا نصب عينيه هدفا وحيدا يتمثل في رد الاعتبار بعد الخسارة القاسية أمام السويد بنتيجةفي الجولة الافتتاحية، والإبقاء على حظوظه قائمة في سباق التأهل إلى الدور الثاني.وتكتسي المباراة التي يحتضنها ملعبالمكسيكي بداية من الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تونس أهمية خاصة، باعتبارها الظهور الأول للمدرب الفرنسيعلى رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني، بعد تعيينه خلفا لـالذي غادر منصبه إثر الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب السويدي.ومنذ وصوله إلى مقر إقامة المنتخب، ركز هيرفي رونار على الجانب النفسي، من خلال العمل على استعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم وطي صفحة البداية المخيبة، موجها رسائل تحفيزية متكررة تدعو إلى القتال من أجل القميص الوطني واستعادة ثقة الجماهير التونسية.كما ينتظر أن تشهد التشكيلة تغييرات مهمة مقارنة بمباراة السويد، سواء على مستوى الأسماء أو الرسم التكتيكي، حيث تشير المؤشرات إلى إمكانية التخلي عن خطةالتي أثبتت فشلها في اللقاء الأول، والعودة إلى طريقة لعب أكثر توازنا تعتمد علىويرجح أن تشمل التغييرات مختلف الخطوط، مع إمكانية التعويل علىفي حراسة المرمى، وإعادة تنظيم الخط الخلفي حول الثنائي، إلى جانب منح أدوار أكبر لكل منفي وسط الميدان.أما هجوميا، فتبقى الخيارات متعددة أمام رونار في ظل وجود أسماء مثلفي المقابل، يدخل المنتخب الياباني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تعادله المثير أمام هولندا بنتيجةفي الجولة الأولى، وهو ما جعله يقترب من تحقيق خطوة مهمة نحو التأهل.ورغم الغياب المنتظر للجناحبسبب الإصابة، فإن منتخب "الساموراي الأزرق" يملك مجموعة من العناصر المتميزة يتقدمها الحارسولاعب الوسطوعدد من الأسماء التي برزت خلال السنوات الأخيرة في البطولات الأوروبية.وستحمل مواجهة تونس واليابان طابعا تاريخيا خاصا، إذ ستكونمنذ انطلاق البطولة، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى منح الحدث رمزية خاصة.كما ستكون هذه المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، بعد اللقاء الذي جمعهما في مونديال 2002 وانتهى بفوز اليابان بهدفين دون رد.وعموما، تميل أفضلية المواجهات المباشرة لليابان التي حققت أربعة انتصارات في ست مباريات، مقابل فوز وحيد للمنتخب التونسي تحقق سنة 2022 في نهائي كأس كيرين بأوساكا بثلاثية نظيفة.وسيدير المباراة الحكم الرومانيبمساعدة مواطنيهوبالنسبة للمنتخب التونسي، فإن نتيجة المباراة قد تحدد إلى حد كبير مصير مشاركته في المونديال، إذ أن الفوز سيعيده إلى دائرة المنافسة قبل مواجهة هولندا في الجولة الثالثة، فيما سيجعل أي تعثر مهمة التأهل أكثر تعقيدا.