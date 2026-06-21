JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 03:15 Tunis

15 تصدياً تمنح كوراساو أولى نقاطها في تاريخ كأس العالم أمام الإكوادور

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a374bb8beca30.80116067_ginhqjlfokmep.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 03:15 قراءة: 1 د, 15 ث
      
اقتنص منتخب كوراساو نقطة تاريخية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما تعادل بدون أهداف مع منتخب الإكوادور في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حاليا في أميركا والمكسيك وكندا.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهما طوال الـ90 دقيقة، خاصة من جانب منتخب الإكوادور، الذي تسيد الشوط الثاني على وجه التحديد، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.


بتلك النتيجة، أصبح منتخب الإكوادور في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب كوراساو، الذي ظل متذيلا للترتيب، بنفس الرصيد.


وكان منتخب الإكوادور استهل مشواره في المونديال الحالي بالخسارة صفر-1 أمام كوت ديفوار في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت أيضا خسارة قاسية لمنتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، بنتيجة 1-7 أمام ألمانيا.


وتلتقي كوراساو مع كوت ديفوار، صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط، في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الإكوادور ومنتخب ألمانيا، المتصدر برصيد 6 نقاط، الذي ضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة في وقت سابق.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات ال48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331540

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Spa - Ksa | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Bel - Ira | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Uru - Cav | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Nez - Egy | beIN Sports

كل الأخبار...

03:15 - 15 تصدياً تمنح كوراساو أولى نقاطها في تاريخ كأس العالم أمام الإكوادور
00:03 - مونديال 2026: المنتخب التونسي أمام فرصة رد الاعتبار وإنعاش آمال التأهل في مواجهة اليابان
أمس 23:37 - فانس يتوجه إلى سويسرا والوفد الإيراني يصل زيوريخ تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات
أمس 23:30 - كشف جديد حول جيفري إبستين: استغلال النساء بدأ مبكراً وامتد حتى إلى والدته
أمس 23:23 - نابل: ملكة الوحيشي صاحبة أعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية لامتحان الباكالوريا تؤكد أن التميز هو ثمرة المثابرة منذ الصغر ودعم العائلة
أمس 23:17 - ألمانيا تقلب الطاولة على كوت ديفوار وتبلغ الدور الثاني
أمس 23:07 - معهد الصحافة وعلوم الإخبار يستضيف من 4 الى 6 نوفمبر 2026 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال
أمس 22:09 - الكاف يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027
أمس 21:13 - التونسي قيس اليعقوبي مدربا جديدا لنادي ديالي العراقي
أمس 21:10 - ياسمين اليعقوبي: لم أصدق حصولي على معدل 20.01 وأعدت قراءة الإرسالية أربع مرات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 جوان 2026 | 6 محرم 1448
الرجوع الصيفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:08
الرجوع الصيفي
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet36°
25° Babnet
الــرياح:
1 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
35°-25
35°-25
37°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>