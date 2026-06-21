15 تصدياً تمنح كوراساو أولى نقاطها في تاريخ كأس العالم أمام الإكوادور

اقتنص منتخب كوراساو نقطة تاريخية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما تعادل بدون أهداف مع منتخب الإكوادور في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حاليا في أميركا والمكسيك وكندا.وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهما طوال الـ90 دقيقة، خاصة من جانب منتخب الإكوادور، الذي تسيد الشوط الثاني على وجه التحديد، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.بتلك النتيجة، أصبح منتخب الإكوادور في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب كوراساو، الذي ظل متذيلا للترتيب، بنفس الرصيد.وكان منتخب الإكوادور استهل مشواره في المونديال الحالي بالخسارة صفر-1 أمام كوت ديفوار في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت أيضا خسارة قاسية لمنتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، بنتيجة 1-7 أمام ألمانيا.وتلتقي كوراساو مع كوت ديفوار، صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط، في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الإكوادور ومنتخب ألمانيا، المتصدر برصيد 6 نقاط، الذي ضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة في وقت سابق.يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات ال48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.