العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية

تمّ يوم أمس الجمعة 27 مارس، العثور على جثة آدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية وقد تمّ تحويل الجثة إلى المستشفى الجامعي الطاهر الصفر بالمهدية لتحديد هوية الضحية والكشف عن ملابسات الوفاة.

وحسب المعطيات الاولية فان الجثة يرجّح انها لشخص مفقود منذ أكثر من شهر وقد سبق أن تم العثور على دراجته النارية بنفس الغابة المشار اليها.