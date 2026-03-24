السجن عاماً و10 أشهر لسيف الدين مخلوف في قضية مرفوعة من عبير موسي

Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 17:51
      
قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائياً اعتراضياً، بسجن المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف لمدة عام وعشرة أشهر، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.

وكان مخلوف قد اعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه /عام سجن/ ، والمتعلق بشكاية تقدمت بها موسي، نسبت إليه فيها الاعتداء عليها بالعنف سنة 2021 داخل مقر مجلس النواب.


وخلال جلسة سابقة بتاريخ 13 مارس الجاري، أنكر مخلوف ما نُسب إليه، فيما طالب فريق الدفاع عنه بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبهم. وقد قررت الدائرة الجناحية إثر ذلك حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اليوم.


وُجهت إلى مخلوف تهم تتعلق بالاعتداء بالعنف، والقذف العلني، والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
