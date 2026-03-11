لمياء العمري: استحضرت وجع أمهات المفقودين خلال تجسيد شخصية “خديجة” في مسلسل “الخطيفة”

عودة درامية بعد سنوات من الغياب



تحضير نفسي مكثف للدور



تفاعل إيجابي من الجمهور



مسيرة فنية متنوعة



أكدت الممثلة التونسيةأن تجسيدها لشخصية “خديجة” في مسلسلكان تجربة إنسانية عميقة، استحضرت خلالها آلام أمهات فقدن أبناءهن أو ما زلن ينتظرن عودتهم، مشيرة إلى أنها استلهمت جزءاً من أدائها من واقعوأوضحت العمري، خلال حوار في برنامج O'Star من تقديم أميمة العياري على اذاعة الديوان، أنها حاولت نقل الإحساس الحقيقي بالفقدان والمعاناة التي تعيشها الأمهات في مثل هذه الحالات، قائلة إنها سعت إلى، وهو ما دفعها إلى الغوص نفسياً وعاطفياً في تفاصيل الشخصية.وأضافت أن هذه التجربة ذكّرتها بنماذج واقعية لنساء لم يفقدن الأمل رغم مرور سنوات على غياب أبنائهن، معتبرة أن هذايمثل جانباً إنسانياً قوياً حاولت نقله إلى الشاشة من خلال شخصية “خديجة”.وتحدثت العمري عن عودتها إلى الدراما بعد فترة غياب، مشيرة إلى أن ابتعادها لم يكن قراراً فنياً بقدر ما فرضته، قبل أن تتاح لها فرصة العودة من خلال عمل اعتبرته مناسباً لمسيرتها.وأكدت أن اختيارها لمسلسل “الخطيفة” جاء بعد اقتناعها بقوة النص وبالطرح الدرامي للعمل، إضافة إلى ثقتها في رؤية المخرجة، معتبرة أن العمل مثّلبالنظر إلى عمق الشخصية وأهمية القضايا التي يعالجها.وأشارت الممثلة التونسية إلى أن أداء شخصية “خديجة” تطلّب، شمل قراءة متأنية للنص وتحليلاً دقيقاً للبعد النفسي للشخصية، مؤكدة أنها عاشت لفترة طويلة في أجواء الدور حتى خارج مواقع التصوير.وبيّنت أن هذا الانخراط الكامل في الشخصية أثّر على حياتها اليومية، إذ أصبحت تعيش تفاصيل “خديجة” على مستوى، ما تطلّب دعماً من عائلتها التي تفهّمت طبيعة العمل.ولفتت العمري إلى أن ردود الفعل التي تلقتها من الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى كانت، معتبرة أن التفاعل الواسع يعكس مكانة الأعمال الدرامية التي تتناول قضايا إنسانية قريبة من واقع المجتمع.كما شددت على أهمية توفيرتتيح للممثلين إبراز قدراتهم الفنية، داعية إلى تشجيع الإنتاجات الجديدة وتوسيع فرص العمل أمام الكفاءات الفنية.يُذكر أن لمياء العمري تُعد من أبرز الوجوه في الدراما التونسية، حيث شاركت في عدد من الأعمال التلفزية والمسرحية والسينمائية، من بينها، إضافة إلى مشاركاتها في المسرح والأعمال السينمائية القصيرة.