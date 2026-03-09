مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب تقلبات جوية منتظرة
أصدر المرصد الوطني لسلامة المرور، مساء الاثنين، بلاغا تحذيريا دعا فيه كافة السواق ومستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بداية من مساء اليوم 9 مارس 2026 وخلال الليلة القادمة، نظرا للتقلبات الجوية المنتظرة.
وشدد المرصد على ضرورة الانتباه الشديد قرب الأودية، محذرا من المجازفة بعبورها مهما كانت الأسباب، خاصة مع توقع نزول أمطار قد تكون أحيانا غزيرة.
وأوضح أن المناطق المعنية بالأمطار بفاعلية أكبر تشمل المرتفعات الغربية، ولا سيما ولايات الكاف وسليانة وشرق القصرين وغرب القيروان وسيدي بوزيد والمعتمديات المجاورة لها، إضافة إلى ولاية زغوان.
كما تشمل التقلبات الجوية وسط وجنوب شرق تونس وخاصة ولايتي قابس ومدنين، إلى جانب صفاقس وقفصة وربما محليا جهة الساحل، فضلا عن مناطق أخرى من شمال وشمال غرب البلاد.
ودعا المرصد في هذا السياق إلى التخفيض من السرعة أثناء نزول الأمطار لتفادي الانزلاقات، وترك مسافة أمان كافية بين العربات، مع استعمال الأضواء حتى خلال النهار عند الحاجة لتحسين الرؤية، وتجنب الفرملة المفاجئة حفاظا على سلامة مستعملي الطريق.
وشدد المرصد على ضرورة الانتباه الشديد قرب الأودية، محذرا من المجازفة بعبورها مهما كانت الأسباب، خاصة مع توقع نزول أمطار قد تكون أحيانا غزيرة.
وأوضح أن المناطق المعنية بالأمطار بفاعلية أكبر تشمل المرتفعات الغربية، ولا سيما ولايات الكاف وسليانة وشرق القصرين وغرب القيروان وسيدي بوزيد والمعتمديات المجاورة لها، إضافة إلى ولاية زغوان.
كما تشمل التقلبات الجوية وسط وجنوب شرق تونس وخاصة ولايتي قابس ومدنين، إلى جانب صفاقس وقفصة وربما محليا جهة الساحل، فضلا عن مناطق أخرى من شمال وشمال غرب البلاد.
ودعا المرصد في هذا السياق إلى التخفيض من السرعة أثناء نزول الأمطار لتفادي الانزلاقات، وترك مسافة أمان كافية بين العربات، مع استعمال الأضواء حتى خلال النهار عند الحاجة لتحسين الرؤية، وتجنب الفرملة المفاجئة حفاظا على سلامة مستعملي الطريق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325099