Babnet   Latest update 22:10 Tunis

عائلات البحارة المفقودين في قليبية: "نتوسل إليكم أن تساعدونا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69af2a4065fdd9.89439199_piojfnekqhmlg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 21:08 قراءة: 0 د, 58 ث
      
عبّر عدد من أهالي البحارة المفقودين بمدينة قليبية من ولاية نابل عن حزنهم الشديد إزاء استمرار الغموض حول مصير أبنائهم، رغم مرور عدة أيام على الحادثة.

وقالت إحدى السيدات من عائلات المفقودين:

"أتوسل إليكم أن تساعدونا في هذه المحنة، فالعائلات محترقة بسبب أبنائها المفقودين".

كما صرّح والد أحد البحارة المفقودين قائلاً:

"نحن راضون بمصيرهم، فقط نريد معرفة الحقيقة".

تواصل عمليات التمشيط في عرض البحر

وفي المقابل، تواصل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بقليبية عمليات البحث والتمشيط عن ستة بحارة مفقودين كانوا على متن مركب صيد غادر ميناء قليبية يوم 24 فيفري الماضي.

وأفاد مصدر أمني مسؤول أن عمليات البحث تتواصل بمشاركة مروحية تابعة لوزارة الدفاع الوطني لتنفيذ تمشيط جوي في المنطقة البحرية التي يُرجح وجود المركب فيها.

وأوضح المصدر ذاته أن مختلف الوحدات الأمنية تواصل منذ بداية الأسبوع الماضي عمليات التمشيط في عرض البحر في محاولة للعثور على أي أثر للمركب أو للبحارة المفقودين.

انطلاق عمليات البحث منذ بداية مارس

وكانت الوحدات البحرية قد شرعت في عمليات البحث منذ غرة مارس الجاري، إثر تلقي بلاغ يفيد بفقدان مركب صيد في عمق البحر وعلى متنه ستة بحارة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325093

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-12
20°-11
20°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>