عائلات البحارة المفقودين في قليبية: "نتوسل إليكم أن تساعدونا"
عبّر عدد من أهالي البحارة المفقودين بمدينة قليبية من ولاية نابل عن حزنهم الشديد إزاء استمرار الغموض حول مصير أبنائهم، رغم مرور عدة أيام على الحادثة.
وقالت إحدى السيدات من عائلات المفقودين:
"أتوسل إليكم أن تساعدونا في هذه المحنة، فالعائلات محترقة بسبب أبنائها المفقودين".
كما صرّح والد أحد البحارة المفقودين قائلاً:
"نحن راضون بمصيرهم، فقط نريد معرفة الحقيقة".
تواصل عمليات التمشيط في عرض البحروفي المقابل، تواصل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بقليبية عمليات البحث والتمشيط عن ستة بحارة مفقودين كانوا على متن مركب صيد غادر ميناء قليبية يوم 24 فيفري الماضي.
وأفاد مصدر أمني مسؤول أن عمليات البحث تتواصل بمشاركة مروحية تابعة لوزارة الدفاع الوطني لتنفيذ تمشيط جوي في المنطقة البحرية التي يُرجح وجود المركب فيها.
وأوضح المصدر ذاته أن مختلف الوحدات الأمنية تواصل منذ بداية الأسبوع الماضي عمليات التمشيط في عرض البحر في محاولة للعثور على أي أثر للمركب أو للبحارة المفقودين.
انطلاق عمليات البحث منذ بداية مارسوكانت الوحدات البحرية قد شرعت في عمليات البحث منذ غرة مارس الجاري، إثر تلقي بلاغ يفيد بفقدان مركب صيد في عمق البحر وعلى متنه ستة بحارة.
