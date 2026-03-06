إيقاف مفتش عنه مصنف خطير داخل محل حلاقة للنساء بالزهروني
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، أول أمس، من إيقاف مفتش عنه مصنف خطير جدا داخل محل حلاقة للنساء بالجهة.
وبالتحري مع الموقوف، تبيّن أنه مفتش عنه في عدة قضايا تتعلق بالسلب والاعتداء بالعنف، إضافة إلى شبهات ترويج المخدرات.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض، في انتظار إحالته على القضاء.
