انهيار جزء من سقف مطار تونس قرطاج: المصالح المعنية تتدخل بصفة عاجلة وتقوم بأعمال الصيانة ‎

تمّ اليوم الخميس 5 مارس، صيانة الجزء من السقف الذي كان قد انهار بمطار تونس قرطاج الدولي بعد تدخل عاجل من مصالح وزارة النقل وديوان الطيران المدني والمطارات.يذكر أن مشهد الجزء المنهار من سقف المطار أثار جدلا واسعا حول ما اعتبره النشطاء الوضعية المتدهورة التي وصل اليها مطار تونس قرطاج في ظل غياب الصيانة والاهمال.الا ان التحرك السريع للمصالح المعنية وقيامها بعمليات الصيانة اللازمة لاقى استحسانا واشادة من النشطاء باعتبار أن المطار يعكس صورة تونس وهو الواجهة الاولى للبلاد.