تأجيل محاكمة المتهمين في ملف “الجهاز السري لحركة النهضة”

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بـتونس، اليوم، النظر في ملف ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” إلى موعد لاحق.وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد، إضافة إلى طلب محامي المتهمين الذين التمسوا مزيد التأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.وشملت الأبحاث قيادات سابقة من، من بينهم، إلى جانب كمال البدوي وفتحي البلدي.