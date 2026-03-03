تأجيل محاكمة المتهمين في ملف “الجهاز السري لحركة النهضة”
أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بـتونس، اليوم، النظر في ملف ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” إلى موعد لاحق.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد شكري بلعيد، إضافة إلى طلب محامي المتهمين الذين التمسوا مزيد التأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
وشملت الأبحاث قيادات سابقة من حركة النهضة، من بينهم علي العريض وراشد الغنوشي، إلى جانب كمال البدوي وفتحي البلدي.
