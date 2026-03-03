الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تشرع في تسويق إقامة "خلدون 1" بسيدي حسين

أصناف الشقق والأسعار



صيغ تمويل ميسرة



أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت) عن فتح باب البيع لوحدات سكنية جديدة ضمن مشروعها “إقامة خلدون 1”، الكائن بتقسيم “المعز” بمنطقة سيدي حسين السيجومي من ولاية تونس.ويتكون المشروع من عمارة سكنية تضم طابقاً أرضياً وثلاثة طوابق علوية، صُممت وفق معايير عصرية تستجيب لاحتياجات العائلات، مع توفير مأوى سيارات أرضي لفائدة عدد من الشقق.تتوزع الشقق المعروضة للبيع على ثلاثة أصناف رئيسية، بمساحات تتراوح بين، وفق الأسعار التالية:المساحة انطلاقاً منالسعر بداية منالمساحة انطلاقاً منالسعر بداية منالمساحة انطلاقاً منالسعر بداية منأكدت الشركة إمكانية اقتناء بعض الشقق، خاصة صنف غرفتين وصالة، عبر قروض سكنية ميسرة، من بينها نظام الادخار السكني وقروض صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS)، في إطار دعم النفاذ إلى السكن لفائدة الطبقات الوسطى.وللاستفسار، وضعت الشركة على ذمة العموم الرقم، إضافة إلى موقعها الإلكتروني الرسمي:حيث يمكن الاطلاع على التصاميم وتفاصيل الحجز.