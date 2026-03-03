Babnet   Latest update 15:11 Tunis

الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تشرع في تسويق إقامة "خلدون 1" بسيدي حسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6e0290f0303.99954238_egmkijnhfqolp.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 14:19
      
أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت) عن فتح باب البيع لوحدات سكنية جديدة ضمن مشروعها “إقامة خلدون 1”، الكائن بتقسيم “المعز” بمنطقة سيدي حسين السيجومي من ولاية تونس.

ويتكون المشروع من عمارة سكنية تضم طابقاً أرضياً وثلاثة طوابق علوية، صُممت وفق معايير عصرية تستجيب لاحتياجات العائلات، مع توفير مأوى سيارات أرضي لفائدة عدد من الشقق.


أصناف الشقق والأسعار

تتوزع الشقق المعروضة للبيع على ثلاثة أصناف رئيسية، بمساحات تتراوح بين 43.80 م² و96.94 م²، وفق الأسعار التالية:


* شقق (غرفة وقاعة استقبال):
المساحة انطلاقاً من 43.80 م²
السعر بداية من 117 ألفاً و026 ديناراً

* شقق (غرفتين وقاعة استقبال):
المساحة انطلاقاً من 72.68 م²
السعر بداية من 155 ألفاً و793 ديناراً

* شقق (3 غرف وقاعة استقبال):
المساحة انطلاقاً من 96.94 م²
السعر بداية من 221 ألفاً و093 ديناراً

صيغ تمويل ميسرة

أكدت الشركة إمكانية اقتناء بعض الشقق، خاصة صنف غرفتين وصالة، عبر قروض سكنية ميسرة، من بينها نظام الادخار السكني وقروض صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS)، في إطار دعم النفاذ إلى السكن لفائدة الطبقات الوسطى.

وللاستفسار، وضعت الشركة على ذمة العموم الرقم 29.999.736، إضافة إلى موقعها الإلكتروني الرسمي:
www.snit.tn

حيث يمكن الاطلاع على التصاميم وتفاصيل الحجز.
كل الأخبار

