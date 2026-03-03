جامعة منوبة توقع اتفاقية شراكة مع الجمعية الفرنسية التونسية للتبادل الثقافي بتونس

أبرمت، جامعة منوبة، ممثلة في رئيسها، عامر الشريف، مع، الجمعية الفرنسية التونسية للتبادل الثقافي بتونس، ممثلة في رئيسها، محمد العيساوي، اتفاقية شراكة اطارية.وتهدف هذه الاتفاقية، وفق ما ورد بصفحة الجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الى تسهيل حصول طلاب الجامعة وموظفيها الإداريين وأعضاء هيئة التدريس على دورات تدريبية وشهادات في اللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين المؤسستين.وتعد هذه الشراكة جزءا من استراتيجية جامعة منوبة للتفاعل مع بيئتها الثقافية والأكاديمية، بما يخدم مجتمع الجامعة بأكمله، وفق ذات المصدر.