قبلي: عودة خط الشركة الوطنية للنقل بين المدن الرابط بين سوق الاحد وتونس العاصمة في غضون أسبوعين (نائب)

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي، الطاهر منصور، اليوم الاثنين، بأنه من المنتظر عودة الخط الرابط بين معتمدية سوق الاحد وتونس العاصمة عبر الشركة الوطنية للنقل بين المدن في غضون 15 يوما على أقصى تقدير، وذلك إثر تخصيص حافلة جديدة ذات رفاهة عالية لهذا الخط المتوقف منذ مدة، على حدّ قوله.وأضاف المصدر ذاته أنه تمّ تخصيص حافلة رفاهة جديدة للخط الرابط بين الفوار - دوز - تونس العاصمة، حيث انطلقت هذه الحافلة بعد في تأمين السفرات على هذا الخط عوض الحافلة القديمة، وذلك بهدف تعزيز ظروف الرفاهة والراحة للمسافرين على هذه الخطوط البعيدة.وأشار إلى أنّه من المنتظر ان يتم قريبا تمكين جهة قبلي من 8 حافلات مزدوجة جديدة ضمن الصفقة الدولية للحافلات بلغت حاليا مرحلة إتمام بعض الوثائق لتسلمها من بين 24 حافلة مخصصة للشركة الجهوية للنقل بقابس والتي ترجع لها بالنظر وكالتا النقل بقبلي ودوز.كما ينتظر أن يتعزز أسطول الجهة من الحافلات أيضا ضمن شراءات ستنجزها خلال السنة الجارية الشركة الجهوية للنقل بقابس التي ستقوم قريبا بإعادة العمل على بعض الخطوط على غرار الخط الرابط بين دوز وصفاقس، والخط الر ابط بين دوز وقابس، وذلك عقب الفروغ من عملية صيانة الحافلات التي تؤمن السفرات على هذه الخطوط، وفق نفس المصدر.