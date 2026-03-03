Babnet   Latest update 18:18 Tunis

الإطلاق الرسمي لخط التمويل المخصص لفائدة المشاريع ضمن الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a70e99825eb4.03275264_hgloknpfemjiq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 17:38 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أعلنت وزارة البيئة، الثلاثاء، عن الانطلاق الرسمي في مرحلة الانتفاع بخط التمويل المخصص لتمويل المشاريع في مجالات الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري.

ويخصص، خط التمويل المقدرة قيمته ب20 مليون دينار على موارد صندوق مقاومة التلوث، لاسناد قروض استثمار متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة. ويرجى من اسناد هذه القروض دفع الاستثمار المستديم واحداث مواطن شغل لائقة ودعم المبادرات الصديقة للبيئة، فضلا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية.

 
ويستهدف خط التمويل، بحسب المصدر ذاته، الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري، والمؤسسات بمختلف أشكالها القانونية، بما في ذلك الشركات الاهلية.


وتسند القروض على موارد خط التمويل بمساهمة مشتركة بين خط التمويل والبنك على الا يتجاوز تمويل الخط 50 بالمائة من حاجيات المشروع من القروض. وأن لا يتجاوز مبلغ القرض المسند على موارد الخط 500 الف دينار لكل مؤسسة علاوة على  اسناد القروض بنسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة في السوق النقدية، ولمدة سداد تصل الى 10 سنوات، مع فترة إمهال بثلاث سنوات. وانخرطت عدّة بنوك ضمن الاتفاقية المتعلّقة بخط القرضن ويتعلذق الأمر بكل من الشركة التونسيّة للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبي هاش بنك والبنك التونسي للتضامن بنك تونس والإمارات والتجاري بنك والبنك العربي لتونس، وبنك تونس العربي الدولي.

ويشمل خط التمويل المشاريع المندرجة ضمن الاقتصاد الاخضر على غرار الزراعة البيولوجية والسياحة والايكولوجية والبناء والبنية التحتية المستدامة والصناعات الخضراء واعادة استعمال المياه المستعملة والتصرف المندمج في النفايات 
وتتضمن المشاريع في اطار الاقتصاد الازرق الصيد المستديم وحماية النظم الايكولوجية البحرية ومكافحة التلوث البحري وتثمين الموارد المائية في ما تهم مشاريع الاقتصاد الدائري اعادة التدوير وتثمين النفايات والاقتصاد في الموارد الطبيعية والطاقة واعادة ادماج الموارد في دورة الانتاج.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324656

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-13
18°-13
19°-13
18°-12
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>