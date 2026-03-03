الإطلاق الرسمي لخط التمويل المخصص لفائدة المشاريع ضمن الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري

أعلنت وزارة البيئة، الثلاثاء، عن الانطلاق الرسمي في مرحلة الانتفاع بخط التمويل المخصص لتمويل المشاريع في مجالات الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري.ويخصص، خط التمويل المقدرة قيمته ب20 مليون دينار على موارد صندوق مقاومة التلوث، لاسناد قروض استثمار متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة. ويرجى من اسناد هذه القروض دفع الاستثمار المستديم واحداث مواطن شغل لائقة ودعم المبادرات الصديقة للبيئة، فضلا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية.ويستهدف خط التمويل، بحسب المصدر ذاته، الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري، والمؤسسات بمختلف أشكالها القانونية، بما في ذلك الشركات الاهلية.وتسند القروض على موارد خط التمويل بمساهمة مشتركة بين خط التمويل والبنك على الا يتجاوز تمويل الخط 50 بالمائة من حاجيات المشروع من القروض. وأن لا يتجاوز مبلغ القرض المسند على موارد الخط 500 الف دينار لكل مؤسسة علاوة على اسناد القروض بنسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة في السوق النقدية، ولمدة سداد تصل الى 10 سنوات، مع فترة إمهال بثلاث سنوات. وانخرطت عدّة بنوك ضمن الاتفاقية المتعلّقة بخط القرضن ويتعلذق الأمر بكل من الشركة التونسيّة للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبي هاش بنك والبنك التونسي للتضامن بنك تونس والإمارات والتجاري بنك والبنك العربي لتونس، وبنك تونس العربي الدولي.ويشمل خط التمويل المشاريع المندرجة ضمن الاقتصاد الاخضر على غرار الزراعة البيولوجية والسياحة والايكولوجية والبناء والبنية التحتية المستدامة والصناعات الخضراء واعادة استعمال المياه المستعملة والتصرف المندمج في النفاياتوتتضمن المشاريع في اطار الاقتصاد الازرق الصيد المستديم وحماية النظم الايكولوجية البحرية ومكافحة التلوث البحري وتثمين الموارد المائية في ما تهم مشاريع الاقتصاد الدائري اعادة التدوير وتثمين النفايات والاقتصاد في الموارد الطبيعية والطاقة واعادة ادماج الموارد في دورة الانتاج.