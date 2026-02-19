حي ابن خلدون: الإطاحة بمروّج مخدرات وحجز كميات من الكوكايين والهيروين

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، إثر سلسلة من الأبحاث والتحريات الأمنية الدقيقة، من الإطاحة بمشتبه به في ترويج المخدرات، وذلك بعد محاصرته داخل منزل بحي ابن خلدون.وأسفرت العملية عن حجز كميات من مخدر القنب الهندي (الزطلة) والكوكايين والهيروين، إلى جانب مواد يُشتبه في توظيفها في نشاط الترويج.وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمظنون فيه وتحرير محضر في الغرض، في انتظار إحالته على أنظار القضاء.ويذكر أن فرقة الشرطة العدلية بالعمران كانت قد نجحت خلال الفترة الأخيرة في تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال ترويج المخدرات، خاصة في محيط المؤسسات التربوية وفي أوساط الشباب، إضافة إلى إيقاف عناصر تنشط في قضايا السرقة والسلب، من بينها استهداف سائقي سيارات الأجرة الفردية.