بحضور وزير التجارة ... النائب مروان زيان يطرح مقترح إصلاحي لمنظومة تسعير الخبز

Publié le Mercredi 18 Février 2026
      
شهدت الجلسة العامة المنعقدة يوم 18 فيفري 2026 بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم طرح ملف منظومة الحبوب وتسعير الخبز، وذلك بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات.

وخلال الجلسة، قدّم النائب عن ولاية بن عروس مروان زيان مداخلة تطرّق فيها إلى كلفة دعم الخبز وانعكاساته المالية والاقتصادية، عارضًا مقترحًا تشريعيًا تحت عنوان “منظومة تسعيرة الخبز الموحد وصندوق السيادة الغذائية”.



معطيات حول كلفة الدعم والهدر

استندت المداخلة إلى جملة من الأرقام المتعلقة بدعم الخبز، من بينها تقدير الكلفة السنوية بنحو 900 مليون دينار، إضافة إلى معطيات حول نسب الهدر الغذائي، حيث أشار إلى أن جزءًا هامًا من الخبز المدعّم ينتهي في الفضلات أو يُستعمل في غير الغرض المخصص له.

كما تناول مسألة الفارق بين كلفة إنتاج بعض أصناف الخبز وسعر بيعها للعموم، وما ينجرّ عن ذلك من انعكاسات على ميزانية الدولة وعلى نشاط المخابز.

مقترح “الخبز الموحد”

تضمّن المقترح الدعوة إلى توحيد أصناف الخبز المدعّم في منتج واحد بوزن محدد (300 غرام)، مع مراجعة التركيبة لتكون بنسبة استخراج أعلى من الدقيق، بهدف تحسين القيمة الغذائية.

كما اقترح تحديد سعر بيع جديد بـ250 مليمًا، في إطار مقاربة تدريجية لترشيد الدعم، مع الإبقاء على الطابع الاجتماعي للمنتج.

إحداث “صندوق السيادة الغذائية”

تضمّن المقترح كذلك إحداث صندوق خاص تحت مسمى “صندوق السيادة الغذائية”، تُوجّه إليه الوفورات المتأتية من إصلاح منظومة الدعم. ووفق ما تم عرضه، يهدف الصندوق إلى:

* دعم منتجي الحبوب المحليين.
* تطوير قدرات التخزين.
* مساندة المخابز في تحديث تجهيزاتها.
* تمويل آليات دعم موجهة للعائلات محدودة الدخل.
* تشجيع مبادرات تثمين النفايات العضوية في إطار الاقتصاد الدائري.

مقترح استشارة شعبية

وفي جانب سياسي، دعا النائب إلى عرض المشروع على استفتاء شعبي بالتزامن مع الانتخابات البلدية المقبلة، باعتبار أن ملف الخبز يرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، مقترحًا أن يتم الحسم فيه عبر آلية استشارة مباشرة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش وطني متواصل حول إصلاح منظومة الدعم وترشيد النفقات العمومية، في انتظار ما ستؤول إليه المداولات التشريعية وموقف الحكومة من المقترحات المطروحة.
