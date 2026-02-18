Babnet   Latest update 17:50 Tunis

الوكالة العقارية للسكنى: اشغال مشروع تقسيم حدائق تونس ناهزت 70 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/afh1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 17:01 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أفادت الوكالة العقارية للسكنى، أنّ تقدم مشروع انجاز تقسيم حدائق تونس (الضاحية الغربية للعاصمة) ناهزت 70 بالمائة.
ونشرت الوكالة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، مقطع فيديو، اليوم الاربعاء، يظهر تقدم اشغال التهيئة خاصة على مستوى الانارة العامة وإنجاز قنوات الصرف الصحي مع تهيئة الطرقات والمسالك المحيطة بالتقسيم الذي تبلغ مساحته الجملية 303 هكتارات.
ويعدّ تقسيم "حدائق تونس" (ولاية منوبة) مشروعا سكنيا عمرانيا ضخما تشرف عليه الوكالة العقارية للسكنى، بكلفة 400 مليون دينار.

ويهدف المشروع الى إنجاز منطقة سكنية وهو يتضمن حيًا إيكولوجيًا ذكيًا، ويتوزع على 5 أقساط بين ولايتي منوبة وتونس.
وسيوفر المشروع حوالي 12 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية من سكن فردي وجماعي، ومناطق متعددة الاختصاصات وطرقات ومساحات خضراء ومرافق عمومية.
كما يتضمن المشروع حيًا صديقًا للبيئة على مساحة 75 هكتارًا، يعتمد على الطاقة الشمسية ورسكلة المياه وتثمين النفايات.


ويُعد هذا المشروع من أبرز المشاريع العقارية الحديثة التي تهدف إلى توفير سكن عصري ومريح مع الحفاظ على التوازن البيئي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323889

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-8
19°-11
16°-11
17°-10
18°-9
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/02)     561,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/02)   27446 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>