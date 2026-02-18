الوكالة العقارية للسكنى: اشغال مشروع تقسيم حدائق تونس ناهزت 70 بالمائة

أفادت الوكالة العقارية للسكنى، أنّ تقدم مشروع انجاز تقسيم حدائق تونس (الضاحية الغربية للعاصمة) ناهزت 70 بالمائة.ونشرت الوكالة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، مقطع فيديو، اليوم الاربعاء، يظهر تقدم اشغال التهيئة خاصة على مستوى الانارة العامة وإنجاز قنوات الصرف الصحي مع تهيئة الطرقات والمسالك المحيطة بالتقسيم الذي تبلغ مساحته الجملية 303 هكتارات.ويعدّ تقسيم "حدائق تونس" (ولاية منوبة) مشروعا سكنيا عمرانيا ضخما تشرف عليه الوكالة العقارية للسكنى، بكلفة 400 مليون دينار.ويهدف المشروع الى إنجاز منطقة سكنية وهو يتضمن حيًا إيكولوجيًا ذكيًا، ويتوزع على 5 أقساط بين ولايتي منوبة وتونس.وسيوفر المشروع حوالي 12 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية من سكن فردي وجماعي، ومناطق متعددة الاختصاصات وطرقات ومساحات خضراء ومرافق عمومية.كما يتضمن المشروع حيًا صديقًا للبيئة على مساحة 75 هكتارًا، يعتمد على الطاقة الشمسية ورسكلة المياه وتثمين النفايات.ويُعد هذا المشروع من أبرز المشاريع العقارية الحديثة التي تهدف إلى توفير سكن عصري ومريح مع الحفاظ على التوازن البيئي.