سقوط الباب الرئيسي للمركب الجامعي المنار

أفادت الاربعاء 18فيفري، الجامعة العامة للتعليم العالي بتعرض الباب الرئيسي للمركب الجامعي المنار للسقوط بعد أن اصطدمت به شاحنة.وحسب ما أعلنته الجامعة فقد أدى تسبب سقوط الباب إلى تسجيل بعض الاضرار المادية التي لحقت بسيارة مركونة بجواره.ودعت الجامعة إلى التدخل السريع لرفع بقايا الباب التي قالت إنها تمثل خطرا على المارّة من مواطنين ومستعملي طريق وخاصة الطلبة والأساتذة.