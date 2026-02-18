Babnet   Latest update 14:37 Tunis

سقوط الباب الرئيسي للمركب الجامعي المنار

Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 13:10
      
أفادت الاربعاء 18فيفري، الجامعة العامة للتعليم العالي بتعرض الباب الرئيسي للمركب الجامعي المنار للسقوط بعد أن اصطدمت به شاحنة.

وحسب ما أعلنته الجامعة فقد أدى تسبب سقوط الباب إلى تسجيل بعض الاضرار المادية التي لحقت بسيارة مركونة بجواره.


ودعت الجامعة إلى التدخل السريع لرفع بقايا الباب التي قالت إنها تمثل خطرا على المارّة من مواطنين ومستعملي طريق وخاصة الطلبة والأساتذة.
