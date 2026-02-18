حي ابن خلدون: مداهمات أمنية تطيح بكبار مروّجي الكوكايين

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، إثر مداهمات ليلية استمرت لساعات، من إيقاف عدد من المشتبه في تورطهم في ترويج مخدري الكوكايين والزطلة بحي ابن خلدون.وأسفرت العملية عن حجز كميات من المواد المخدرة المذكورة، إضافة إلى ميزان إلكتروني يُستعمل في الوزن، ومبالغ مالية متفاوتة يُشتبه في كونها متأتية من عائدات الترويج.وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1، أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين وتحرير محاضر في الغرض، تمهيدًا لإحالتهم على أنظار القضاء ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتملة.