Babnet   Latest update 13:13 Tunis

حي ابن خلدون: مداهمات أمنية تطيح بكبار مروّجي الكوكايين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fc2129c87fe91.84890560_khpqmnjieflgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 12:19 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، إثر مداهمات ليلية استمرت لساعات، من إيقاف عدد من المشتبه في تورطهم في ترويج مخدري الكوكايين والزطلة بحي ابن خلدون.

وأسفرت العملية عن حجز كميات من المواد المخدرة المذكورة، إضافة إلى ميزان إلكتروني يُستعمل في الوزن، ومبالغ مالية متفاوتة يُشتبه في كونها متأتية من عائدات الترويج.


وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1، أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين وتحرير محاضر في الغرض، تمهيدًا لإحالتهم على أنظار القضاء ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتملة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323869

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:36
12:40
07:04
05:38
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
20°-11
16°-11
16°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/02)     561,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/02)   27446 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>