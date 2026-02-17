حجز بضائع مهربة بقيمة 1,5 مليون دينار داخل صهريج بسيدي بوزيد

أفادتأنّ مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد تمكّنت من حجز كميات هامة من البضائع المهرّبة داخل صهريج مخصّص لنقل المحروقات، تُقدّر قيمتها الجملية بنحو 1,5 مليون دينار.وأوضحت، في بلاغ صادر الثلاثاء، أنّ دورية تابعة للحرس الديواني تولّت ضبط شاحنة ثقيلة تحمل ترقيمًا منجميًا تونسيًا ومزوّدة بصهريج، ليتبيّن إثر تفتيشه وجود مخبأ مهيّأ يحتوي على ملابس جاهزة وأحذية رياضية وسجائر إلكترونية ومصوغ مزيّف وكماليات هواتف جوالة.وأضافت أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض، كما أذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، بالاحتفاظ بالسائق ومواصلة الأبحاث للكشف عن ملابسات العملية وتحديد بقية الأطراف المتورطة.