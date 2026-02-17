Babnet   Latest update 22:30 Tunis

حجز بضائع مهربة بقيمة 1,5 مليون دينار داخل صهريج بسيدي بوزيد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6994db659362e8.67563374_nmopkijqlgehf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 22:17
      
أفادت الإدارة العامة للديوانة أنّ مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد تمكّنت من حجز كميات هامة من البضائع المهرّبة داخل صهريج مخصّص لنقل المحروقات، تُقدّر قيمتها الجملية بنحو 1,5 مليون دينار.
وأوضحت، في بلاغ صادر الثلاثاء، أنّ دورية تابعة للحرس الديواني تولّت ضبط شاحنة ثقيلة تحمل ترقيمًا منجميًا تونسيًا ومزوّدة بصهريج، ليتبيّن إثر تفتيشه وجود مخبأ مهيّأ يحتوي على ملابس جاهزة وأحذية رياضية وسجائر إلكترونية ومصوغ مزيّف وكماليات هواتف جوالة.

وأضافت أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض، كما أذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، بالاحتفاظ بالسائق ومواصلة الأبحاث للكشف عن ملابسات العملية وتحديد بقية الأطراف المتورطة.

