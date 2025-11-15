Babnet   Latest update 14:02 Tunis

الادارة العامة للديوانة تعلن احباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تناهز 700 ألف دينار بمعبر ملولة‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691878de1f3974.96605988_jfqelgonpmkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 13:57
      
أفادت السبت 15 نوفمبر، الادارة العامة للديوانة بأن مصالحها بالمعبر الحدودي بملولة تمكنت من احباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تناهز 700 ألف دينار.

وجاء في بيان الادارة العامة للديوانة انه وفي " إطار مكافحة تهريب العملة الأجنبية، تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بملولة من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تفوق 200 ألف أورو مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي".



وأشارت الي أنه وبإخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق، تم العثور على مبلغ العملة الأجنبية مخفي بإحكام داخلها مضيفة أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.


