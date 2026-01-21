فيديو يوثّق نجاة مواطنة جرفتها السيول في أحد شوارع تونس

عرضت قناة الجزيرة مقطع فيديو يُظهر مواطنة جرفتها مياه السيول الفيضانية بأحد شوارع تونس، وسط محاولات من مواطنين لإنقاذها.وظهرت المرأة وهي تحاول التشبّث بأي جسم ثابت للنجاة بعد أن باغتتها قوة التيار، قبل أن يتمكّن أحد الأشخاص من النزول إليها ومساعدتها على الخروج من مجرى المياه، لتنجو في النهاية دون تسجيل إصابات خطيرة.