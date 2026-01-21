Babnet   Latest update 11:37 Tunis

فيديو يوثّق نجاة مواطنة جرفتها السيول في أحد شوارع تونس

عرضت قناة الجزيرة مقطع فيديو يُظهر مواطنة جرفتها مياه السيول الفيضانية بأحد شوارع تونس، وسط محاولات من مواطنين لإنقاذها.
وظهرت المرأة وهي تحاول التشبّث بأي جسم ثابت للنجاة بعد أن باغتتها قوة التيار، قبل أن يتمكّن أحد الأشخاص من النزول إليها ومساعدتها على الخروج من مجرى المياه، لتنجو في النهاية دون تسجيل إصابات خطيرة.
saved articles
