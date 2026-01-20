رئيس الجمهورية يعاين أوضاع المواطنين في رادس و بوعرقوب إثر تساقط كميات كبيرة الأمطار

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 إلى منطقة رادس من ولاية بن عروس ومنها إلى بوعرقوب التابعة لقرمبالية من ولاية نابل، وذلك في إطار متابعته المتواصلة للوضع العام بالبلاد على إثر التقلبات المناخية وتساقط كميات هامّة من الأمطار.وسبق أن أسدى رئيس الجمهورية تعليماته إلى القوات العسكرية للتدخّل في عمليات النجدة والإنقاذ بمختلف الجهات.