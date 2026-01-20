Babnet   Latest update 09:30 Tunis

زغوان... "نتيجة تدهور الأحوال الجوية... الأرض تبتلع سيارة نقل ريفي"

انهار طريق أمام مندوبية الثقافة في ولاية زغوان ما تسبب في ابتلاع سيارة نقل ريفي وذلك بسبب اشغال الديوان الوطني للتطهير غير المكتملة ونتيجة تدهور الأحوال الجوية.
وقد تمكن الراكبون من النجاة فيما تعرضت سيارة النقل الريفي لأضرار كبيرة.
