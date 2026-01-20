زغوان... "نتيجة تدهور الأحوال الجوية... الأرض تبتلع سيارة نقل ريفي"

الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 100
14°
10°
الــرياح:
2.06 كم/س
10°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
14°-10
15°-11
17°-9
16°-10
19°-10
- Avoirs en devises 25070,3
- (19/01)
- Jours d'importation 105
- 1 € = 3,35526 DT
- (19/01)
- 1 $ = 2,91672 DT
- Solde Compte du Trésor (16/01) 960,0 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (16/01) 26796 MDT
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 57 410) 8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ون
( 53 276) كاس امم افريقيا المغرب 2025 : البر
( 37 273) القناة الجزائرية تفتح البث المجاني
( 23 211) تونس ضد تنزانيا في كأس أفريقيا.. ا
( 21 130) بداية من غرة جانفي 2026 خلاص معلو
( 20 446) تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الز
( 20 152) المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. ال
( 15 926) فيديو موظفة ترقص على "واحدة ونص" ي
( 15 522) اليوم... المنتخب التونسي في مواجه
( 14 922) في بيروت.... "رقصت عارية" فأُقفل ا
( 14 613) الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة ال
( 13 270) هوية الإرهابي صدّيق العبيدي الذي
( 13 264) غازي معلى: شركة مغربية اشترت 4 من
( 12 643) صور أستاذة تقضي ليلتها أمام مسجد ت
( 12 505) عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تون
( 12 355) استقالة الأمين العام للاتحاد العام
( 12 269) ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري: ال
( 12 164) عدم سماع الدعوى لسليم شيبوب والسج
( 11 898) منزل بورقيبة: رجل يقتل امرأة ثمّ ي
( 11 633) استفاقة متأخرة وهزيمة قاسية للمنت
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322194