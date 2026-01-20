نقل تونس: توقف جولان خطوط الشبكة الحديدية وعدد من خطوط الحافلات

أعلنت شركة النقل بتونس عن توقف جولان خطوط المترو والخط الحديدي للضاحية الشمالية (ت.ح.م)، إضافة إلى تعليق نشاط خطوط الحافلات بالضاحية الجنوبية، وذلك نتيجة تواصل نزول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات وتراكمها على مستوى السكة الحديديةكما أفادت الشركة بتغيير المسالك بصفة وقتية لعدد من خطوط الحافلات، إلى حين انخفاض منسوب المياه وعودة الوضع إلى طبيعته.وأكدت الشركة أنها ستُعلم الحرفاء في الإبان بكل مستجدات استئناف الجولان، معبّرة عن تعويلها على تفهّمهم لهذه الاضطرابات الخارجة عن نطاقها.