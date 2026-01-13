القصبة: إيقاف شخص مطلوب للعدالة صادرة في حقه 19 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965fa3be469c1.93040930_lfoeqimpjkhgn.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار التصدي لظاهرة الفارين من العدالة والتنقل بهويات مزيفة للإفلات من العقاب، تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالقصبة من إيقاف شخص مطلوب للعدالة محل تفتيش من قبل وحدات أمنية مختلفة.

المظنون فيه صادر في حقه 19 منشور تفتيش من أجل قضايا حق عام، وقد تم التعريف به إثر عملية أمنية دقيقة.







وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ به قبل إيداعه السجن في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة.

